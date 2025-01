Daniela Santanchè non pensa alle dimissioni, la ministra attacca i giudici dopo il parere della Cassazione

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Duro attacco di Santanchè alla magistratura. La ministra del Turismo fa eco alla premier Giorgia Meloni, accusando i magistrati di voler governare. Ira dell’avvocato per l’uscita della notizia della sentenza della Cassazione sul trasferimento di una delle indagini a suo carico, uscita prima dell’ufficialità.

Santanchè attacca la magistratura

Di ritorno dall’Arabia Saudita, la ministra del Turismo Santanchè ha risposto alle domande sulle sue possibili dimissioni con un commento netto: “E che cosa sarebbe cambiato? La sede di un procedimento? Ed è per questo che dovrei dimettermi?”

Il riferimento di Santanchè è alla sentenza della Cassazione che ha stabilito che le indagini sull’accusa di truffa ai danni dell’Inps a suo carico non devono essere trasferita a Roma, ma potranno rimanere a Milano.

Fonte foto: ANSA Daniela Santanchè

Questa decisione ha compromesso la strategia del collegio difensivo della ministra, che avrebbe voluto un trasferimento per allungare i tempi delle indagini e ritardare l’udienza preliminare, fissata per la fine di marzo.

La fuga di notizie sulla sentenza della Cassazione

L’avvocato di Daniela Santanchè, proprio riguardo alla sentenza, ha duramente attaccato i magistrati, parlando di permesso una fuga di notizie ai giornali riguardo la sentenza stessa, quando la decisione non era ancora stata resa ufficiale.

“È una follia. A noi avvocati non è ancora stato comunicato nulla e ci era stato assicurato in tutti i modi, anche dalla Corte di Cassazione, che la notizia non sarebbe stata passata ai giornali prima. È vergognoso” ha dichiarato il legale di Santanchè.

“I giornalisti fanno giustamente i giornalisti. I magistrati dovrebbero avere un po’ più di rispetto per gli avvocati” ha poi concluso sulla vicenda

Nessuno ha chiesto a Santanchè di dimettersi

La fiducia della maggioranza, del Governo e di Fratelli d’Italia verso Santanchè sembra ancora solida. La ministra non ha in programma incontri né con la premier Giorgia Meloni, né con il presidente del Senato Ignazio La Russa, tra i dirigenti più influenti del partito.

Santanchè non teme nemmeno la mozione di sfiducia del Movimento 5 Stelle, presentata contro di lei e che sarà votata il 10 febbraio.

Essendo una mozione individuale e non sull’intero Governo, sarà eseguita per voto nominale e non con voto segreto, quindi non sarà possibile nemmeno l’attacco dei franchi tiratori.