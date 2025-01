Neonata morta in casa a Trebisacce dopo le dimissioni dall'ospedale di Corigliano, aperta inchiesta

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una neonata è morta nella propria casa di Trebisacce, poche ore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale Guido Compagna di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. La causa della morte sarebbe una crisi respiratoria, il magistrato di turno ha richiesto l’autopsia della salma.

Il 30 gennaio a Trebisacce, in provincia di Cosenza, una neonata è morta nella propria abitazione, poche ore dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale di Corigliano.

L’ospedale dista circa 35 chilometri dal comune di residenza della bambina e della sua famiglia. La causa della morte sarebbe una crisi respiratoria, che non sarebbe però la ragione della visita in pronto soccorso.

La bambina era infatti nata prematura, come avrebbe rivelato l’avvocato della famiglia Claudio Roseto, e per questa ragione la famiglia si sarebbe recata in ospedale.

Aperta un’inchiesta

A intervenire nell’abitazione di Trebisacce sono stati i carabinieri della compagnia di Cassano allo Ionio, che hanno informato di quanto accaduto la procura della Repubblica di Castrovillari.

Il magistrato di turno ha quindi aperto un’inchiesta e ha disposto il sequestro sia della salma della bambina, in modo che potessero essere eseguiti gli esami autoptici, sia della sala del pronto soccorso dove è stata visitata la neonata.

Gli inquirenti stanno cercando di verificare se possano esserci state negligenze o responsabilità da parte dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Guido Compagna di Corigliano.

Attesa l’autopsia sul corpo della neonata

Dopo le disposizioni del magistrato, il corpo della neonata si trova nell’obitorio dell’ospedale di Rossano, dove verranno eseguiti gli accertamenti e l’autopsia necessari a stabilire con certezza la causa del decesso.

L’indagine sembra escludere al momento qualsiasi altra possibile causa di morte, ed è volta principalmente ad accertare che le procedure mediche a cui la bambina è stata sottoposta in pronto soccorso siano state eseguite in maniera corretta.

La bambina, stando a quanto riporta il Quotidiano del Sud, era probabilmente nata in casa prima del termine previsto per il parto ed era stata portata in ospedale per accertamenti.

