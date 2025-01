Neonata rapita a Cosenza, Rosa Vespa aveva una gravidanza isterica? Il parere dell'esperto a Quarto Grado

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo la riconsegna ai legittimi genitori della neonata rapita a Cosenza, ci si pongono interrogativi su Rosa Vespa e sul compagno Aqua Moses. Uno riguarda, in particolare la 51enne Vespa: è possibile che il suo fortissimo desiderio di maternità le abbia provocato una gravidanza isterica? Il parere di Massimo Picozzi, psichiatra, criminologo e volto di Quarto Grado su Rete Quattro.

Ipotesi gravidanza isterica per Rosa Vespa

Nelle numerose foto di coppia pubblicate sui social, Rosa Vespa esibisce un presunto pancione. In una si vede il marito Aqua Moses baciarglielo, mentre in un’altra si vede il suo addome dipinto con body painting.

Ma si è trattato solo di una finta oppure Rosa Vespa credeva davvero di essere incinta?

“Per avere una gravidanza isterica occorre che la persona ne sia convinta inconsciamente“, esordisce Massimo Picozzi.

In tali casi è talmente “profondo il desiderio psichico di una donna che riesce a trasformare il corpo, a far crescere la pancia. Addirittura ci possono essere delle perdite di liquido dal seno che possono assomigliare proprio a delle gocce di latte“, aggiunge.

Lo psichiatra e criminologo di Quarto Grado esclude che Rosa Vespa abbia avuto una gravidanza isterica: “Dietro a questa situazione c’è sicuramente una dissimulazione assolutamente perfetta”. Dunque, nessuna gravidanza isterica ma la volontà di mentire.

La posizione di Acqua Moses

Mentre Rosa Vespa resta in custodia cautelare in carcere, il 43enne Aqua Moses è stato scarcerato. Secondo il gip, l’uomo sarebbe stato del tutto ignaro del piano della moglie. Durante l’interrogatorio, lo stesso Moses ha affermato di essere stato all’oscuro della macchinazione.

Picozzi concorda con la visione del gip: “Ho la certezza che [Aqua Moses] può non essersi accorto perché ho periziato almeno tre casi in cui i mariti non si sono accorti”.

“In uno, la persona che poi ha partorito senza rendersene conto era addirittura andata a farsi visitare da un medico”, ricorda l’esperto.

“Nemmeno un medico si era accorto dello stato di gravidanza di una sua paziente. Quindi può succedere, certamente sono fenomeni rari, ma non rarissimi, qualcuno all’anno ne capita”.

A che punto sono le indagini

Rosa Vespa si trova in carcerazione preventiva mentre Aqua Moses, pur essendo stato scarcerato, è ancora formalmente indagato per il rapimento della piccola Sofia.

La moglie ha scagionato il marito: “Non c’entra con quello che ho fatto. Ho organizzato tutto io. È stata una mia idea”.

“Sono stato ingannato da mia moglie. Io non sapevo nulla di quello che stava organizzando”. Queste le accuse di Moses alla consorte. Sia il pm che il gip hanno creduto a tale versione. Le indagini intanto proseguono.