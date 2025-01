Andrea Prospero trovato morto a Perugia, i sospetti e le ipotesi sul decesso dello studente

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La procura di Perugia sta indagando per chiarire le cause della morte di Andrea Prospero, il ragazzo trovato morto in un affittacamere di Perugia, città dove studiava informatica all’università. Le due ipotesi principali sono il suicidio oppure un malore, viste le circostanze del ritrovamento del corpo.

Come è stato ritrovato il corpo di Andrea Prospero

Il cadavere di Andrea Prospero è stato ritrovato, grazie alla segnalazione di un’agenzia immobiliare che aveva affittato una camera al ragazzo, nella serata del 29 gennaio, dopo poco meno di una settimana dalla sparizione del ragazzo.

Sul corpo gli investigatori non hanno trovato alcun segno di violenza. Lo stato di decomposizione e la temperatura del cadavere hanno fatto avanzare l’ipotesi che il decesso fosse avvenuto da alcuni giorni.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà Il luogo da cui era scomparso Andrea Prospero

Accanto al letto della stanza sarebbe stata trovata, secondo quanto riportato dal sito di informazione locale Umbria24, una scatola di farmaci. Il procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone ha poi dichiarato che il corpo si trovava in una “posizione anomala“.

Le ipotesi sulla morte

Le condizioni in cui il cadavere è stato ritrovato hanno fatto escludere agli investigatori la possibilità che si fosse trattato di un omicidio o di una morte accidentale causata da lesioni.

L’ipotesi principale al momento sarebbe quella del suicidio. Lo suggeriscono sia i farmaci trovati ai piedi del letto, sia la sparizione del ragazzo, che non ha risposto ai messaggi della sorella nel giorno in cui è scomparso.

L’unico dettaglio a non combaciare in questa ricostruzione è la posizione, definita anomala dal procuratore capo Raffaele Cantone, in cui è stato ritrovato il cadavere. Gli investigatori non escludono quindi anche l’ipotesi di un malore.

La sparizione e il ritrovamento di Prospero

Andrea Prospero, 19 anni, studente di informatica all’Università di Perugia ma originario di Lanciano, era scomparso il 24 gennaio dall’ostello in cui alloggiava da ottobre, nel capoluogo umbro.

Le telecamere della struttura lo avevano filmato mentre usciva, alle 10:23 del mattino. Circa un’ora dopo la sorella gli aveva inviato un messaggio per incontrarsi a una mensa universitaria per pranzo. Il giovane non aveva mai risposto né al messaggio né alle successive chiamate dei familiari.

Nella serata del 24 gennaio sono quindi partite le ricerche. Oltre alle forze dell’ordine si sono mobilitate anche la protezione civile dell’Umbria e l’Università di Perugia, senza però ottenere risultati.