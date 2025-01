Emis Killa indagato rinuncia a Sanremo 2025, l'annuncio del rapper sui social: le sue parole

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Emis Killa non sarà a Sanremo 2025, il rapper milanese ha annunciato sui social che non prenderà parte alla prossima edizione del Festival. Un passo indietro che arriva dopo la notizia che il cantante è indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan.

Emis Killa non andrà a Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 prenderà il via il prossimo 11 febbraio senza uno dei 30 artisti in gara: Emis Killa.

Emiliano Rudolf Giambelli, in arte Emis Killa, ha annunciato nella giornata di oggi, mercoledì 29 gennaio, che non parteciperà alla prossima edizione della kermesse.

La rinuncia arriva dopo la notizia che il rapper è indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta della procura di Milano sugli affari criminali delle curve di Inter e Milan.

L’annuncio del rapper

Emis Killa ha annunciato il passo indietro in una storia sulla sua pagina ufficiale Instagram.

Il rapper milanese, 35 anni, afferma di aver preso questa decisione dopo aver appreso dai giornali di essere indagato, sottolineando che a lui è stato notificato soltanto il provvedimento di Daspo.

“Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo“, scrive Emis Killa.

“Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”.

Il motivo della rinuncia

Emis Killa ha detto che è importante che la “magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”.

“Confido che tutto possa risolversi al più presto, per il meglio”, ha aggiunto il rapper, aggiungendo di sperare di poter andare in futuro a Sanremo.

Dove “portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi”.

“Come è giusto che sia – conclude – per tutti gli artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.

La Rai conferma: 29 artisti a Sanremo 2025

La rinuncia di Emis Killa a Sanremo 2025 è stata confermata dalla Rai.

Il direttore artistico Carlo Conti e l’organizzazione del Festival di Sanremo, spiega una nota di Viale Mazzini, “prendono atto del ritiro di Emis Killa”.

La Rai ha anche spiegato che il rapper non sarà sostituito, il prossimo Festival di Sanremo si terrà con 29 artisti in gara.