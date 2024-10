Emis Killa e l'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan: perquisita la casa del rapper, i legami con Luca Lucci

Anche il nome di Emiliano Rudolf Giambelli, in arte Emis Killa, compare nelle carte dell’inchiesta sugli ultras delle curve di Milan e Inter. Il rapper milanese 34enne non risulta indagato, ma la sua abitazione sarebbe stata perquisita, perché in “rapporti” con il capo degli ultras rossoneri della Curva sud, Luca Lucci, ora in carcere.

I rapporti di Emis Killa con gli ultras

Come emerso dagli atti riportati da Ansa sul maxi blitz che ha portato all’arresto di 19 persone nell’indagine su vertici del tifo organizzato nelle curve milanesi, la casa del 34enne sarebbe stata infatti oggetto di perquisizione “presso terzi”.

Al pari di altri cantati della scena rap milanese come Fedez, Emis Killa compare per i suoi legami con il capo degli ultras del Milan Luca Lucci e non è uno degli indagati dell’inchiesta.

Notizia in aggiornamento…