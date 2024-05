Aereo Ryanair diretto da Bologna a Charleroi dirottato in Lussemburgo per un incendio: passeggeri evacucati

Il volo Ryanair FR3938 partito dall’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna venerdì 31 maggio mattina alle 10, diretto all’aeroporto belga di Charleroi, è stato dirottato in Lussemburgo, dove è stato fatto atterrare intorno alle 11:30 per via di un principio di incendio. A bordo sono intervenuti i pompieri, mentre i passeggeri sono stati fatti scendere dal Boeing, in attesa di essere messi su un autobus per raggiungere Bruxelles.

La comunicazione dell’aeroporto di Charleroi

Le conferme del dirottamento arrivano direttamente dal sito dell’aeroporto di Charleroi.

Si legge, tra gli arrivi, che il volo FR3938 partito dall’aeroporto di Bologna, il cui atterraggio era previsto per le 11:45, è stato deviato verso il Lussemburgo.

Fonte foto: Sito Aeroporto Charleroi Lo stato del volo FR3938 sul sito dell’aeroporto di Charleroi, dove l’aereo partito da Bologna non è atterrato

Notizia in aggiornamento…