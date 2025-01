Caduta dal balcone dell'albergo a Malta, il fidanzato di Claudia Chessa confessa l'aggressione

La vacanza a Malta di Claudia Chessa si è trasformata in un incubo: la 18enne di Arzachena è caduta dal balcone dell’albergo in cui soggiornava per sfuggire alla violenza del fidanzato. Alessio Lupo, 27 anni, ha confessato in tribunale di averla aggredita nella stanza d’hotel. Arrestato e accusato di lesioni personali lievi e possesso di droga, è stato rilasciato con la condizionale e ha lasciato Malta. La ragazza è ancora ricoverata con gravi lesioni alla schiena.

La confessione di Alessio Lupo a Malta

Venerdì 24 gennaio, Alessio Lupo è comparso davanti al giudice Jean Paul Grech a La Valletta e ha confessato l’aggressione.

Il giovane, dj e organizzatore di eventi, ha ammesso di aver colpito Claudia durante una violenta lite e di essere stato in possesso di una bustina di cocaina, trovata nella stanza d’albergo.

Il tribunale lo ha condannato per lesioni personali lievi e detenzione di stupefacenti, infliggendogli una multa di 250 euro e concedendogli una scarcerazione condizionale per due anni.

Questo gli ha permesso di lasciare Malta senza ulteriori restrizioni, suscitando indignazione da parte della famiglia della ragazza.

Claudia Chessa si è buttata dal balcone dell’albergo

Secondo la ricostruzione dei media locali, Claudia e il fidanzato avevano trascorso la serata nei locali di Paceville, zona della movida maltese.

Dopo una discussione, Lupo, sotto effetto di droga, ha iniziato a picchiarla con pugni, calci e morsi, arrivando anche a strapparle i capelli.

Chiusa nella stanza d’albergo senza possibilità di fuga, poiché il ragazzo aveva con sé entrambe le chiavi dell’ascensore, Claudia ha deciso di lanciarsi dal balcone. Nel volo, è atterrata su una tenda da sole che ha attutito la caduta, evitando conseguenze peggiori.

Ferita e dolorante, è riuscita a chiedere aiuto mentre il fidanzato, sceso in strada, tentava di giustificarsi gridando: “È pazza, si è buttata da sola”.

Le condizioni della ragazza

Trasportata d’urgenza all’ospedale Mater Dei, Claudia ha riportato gravi lesioni alla schiena e dovrà subire un secondo intervento chirurgico.

Il padre, Silvano Chessa, ha raggiunto Malta immediatamente e ha dichiarato all’Ansa: “Mia figlia non è pazza, ha cercato di salvarsi da un uomo violento”.

Gli avvocati della famiglia chiedono giustizia, sostenendo che una semplice multa e una condizionale non siano una punizione adeguata per la violenza subita dalla ragazza.