Motociclista morto in un incidente a Racconigi vicino Cuneo, fatale il terribile scontro con un'auto

Altra scia di sangue sulle strade della Granda. Nella tarda mattinata di giovedì 23 maggio, un motociclista è morto a Racconigi (provincia di Cuneo). L’uomo è stato coinvolto nello scontro tra la sua moto e un’auto.

Centauro muore in un incidente a Racconigi (Cuneo): scontro fatale tra auto e moto

L’incidente mortale si è verificato in corso Principi di Piemonte, la statale 20 che, dal centro città, conduce verso Sud, in direzione Cavallermaggiore.

Si tratta della diciassettesima vittima sulle strade della provincia dall’inizio del 2024, la seconda in moto.

In particolare, il sinistro, come riferito dalle testate locali, è avvenuto all’incrocio tra corso Principi di Piemonte e via Ignazio Vian.

Subito dopo il terribile scontro, le condizioni del centauro sono apparse alquanto gravi.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto si è recato immediatamente il personale sanitario del Servizio Regionale di Emergenza 118. A lungo si è provato a rianimare il motociclista. Purtroppo tutti i tentativi di salvataggio sono risultati vani.

Nel punto in cui si è consumato l’incidente sono giunte anche le forze dell’ordine a cui spetterà accertare la precisa dinamica dello scontro mortale. L’impatto tra la motocicletta e l’auto coinvolta è stato molto violento.

Sul posto anche i vigili del fuoco, con squadre partite da Saluzzo e dal locale distaccamento di volontari, i quali hanno lavorato alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

