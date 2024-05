Camion di bestiame si ribalta sull'autostrada A4 a Vicenza dopo un incidente: animali morti o in fuga

Un camion carico di bestiame si è ribaltato lungo l’autostrada A4, durante la mattinata di giovedì 23 maggio. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30, tra i caselli di Montecchio Maggiore (Vicenza) e Vicenza ovest in direzione Venezia. Il rovesciamento del mezzo pesante si sarebbe verificato dopo un tamponamento tra il tir stesso e un’auto.

Traffico in tilt non solo per la presenza di diverse carcasse di animali morti, ma anche per quella di vitelli e mucche incastrati nel rimorchio, con alcuni che sono addirittura fuggiti lungo le carreggiate dell’autostrada.

Sul posto la Polizia stradale, i vigili del fuoco e alcuni veterinari dell’Ulss 8 Berica che stanno cercando di recuperare gli animali impauriti e feriti che sono in movimento verso Vicenza ovest. Ferito il camionista e, al momento, stimati 5 chilometri di coda.