Morto investito da un camion mentre è in bici a Nola vicino Napoli: indagini in corso, veicolo sequestrato

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un camion a Nola, in provincia di Napoli, mentre viaggiava a bordo della sua bici. Sul caso indagano gli inquirenti, che per gli opportuni rilievi e per stabilire eventuali responsabilità hanno sequestrato il mezzo pesante. L’uomo, 65 anni, è morto sul colpo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì 6 maggio e la salma della vittima è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

65enne investito da un camion a Nola

Come riporta ‘Il Mattino’, lunedì 6 maggio un uomo di 65 anni è stato investito a Nola, in provincia di Napoli, al civico 309 di via San Gennaro mentre viaggiava a bordo della sua bicicletta.

Secondo una prima ricostruzione a cagionarne la morte sarebbe stato lo scontro con un camion Fiat Iveco che lo avrebbe travolto. Il 65enne è morto sul colpo.

Fonte foto: TuttoCittà.it

Le dinamiche della tragedia sono ancora oggetto di indagine, dunque per il momento non è possibile ricostruire le circostanze che hanno portato alla morte del 65enne, né se ciò sia stato causato da un errore del camionista.

Solo pochi giorni prima a Napoli una ragazza è morta dopo essere stata investita dal furgone della nettezza urbana.

L’uomo è morto sul colpo, le indagini

Come ricostruisce ‘Il Fatto Vesuviano’, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Nola sono intervenuti su chiamata del 118. Per il 65enne non c’è stato nulla da fare.

Non è dato conoscere le condizioni di salute dell’uomo alla guida del Fiat Iveco. La salma del 65enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stata trasferita presso il II Policlinico di Napoli. Come già detto, gli inquirenti hanno sequestrato anche il camion.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione Piazzolla di Nola.

La 27enne travolta a Napoli con la sua bici

Come accennato poco prima, la tragedia del 65enne si è verificata pochi giorni dopo un altro sinistro dagli esiti drammatici. Nella notte tra il 21 e il 22 aprile una studentessa tedesca di 27 anni, in Italia con il progetto Erasmus, è stata travolta in via Foria mentre si muoveva con la sua bicicletta.

La ragazza si è scontrata con un mezzo dell’Asia (Azienda Servizi di Igiene Ambientale) e le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Dopo essere stata stabilizzata sul posto, i sanitari l’hanno trasportata prima al Vecchio Pellegrini e poi all’Ospedale del Mare, dove infine è deceduta al mattino seguente.