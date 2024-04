Ragazza investita a Napoli mentre era in bicicletta: morta dopo incidente con il furgone della spazzatura

È una ragazza di 27 anni di nazionalità tedesca la vittima dell’incidente mortale avvenuto a Napoli nella notte fra il 21 e il 22 aprile. La giovane era in Italia per l’Esasmus e pedalava in sella a una bicicletta a noleggio.

Ragazza tedesca morta a Napoli

Il dramma è avvenuto attorno alle 2 di notte in via Foria, nei pressi di piazza Cavour all’altezza dell’Istituto Casanova. La ragazza è stata travolta da un furgoncino dell’Asia, Azienda servizi di igiene ambientale.

Il posto è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale appartenenti all’Unità operativa Chiaia e dagli operatori del 118. All’arrivo dei sanitari le condizioni della 27enne sono subito apparse critiche.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il cerchio rosso indica la zona della tragedia.

La ragazza è stata stabilizzata sul posto e trasportata in codice rosso all’ospedale Vecchio Pellegrini. Poi è stata trasferita presso l’Ospedale del Mare dove è infine deceduta in mattinata, attorno alle 10:30.

La bici e il furgone della nettezza urbana sono stati posti sotto sequestro. Le autorità hanno sottoposto il conducente del mezzo ai test del caso per verificare eventuali condizioni di alterazione. Dopo i rilievi effettuati in strada a caldo, sono ora in corso le perizie sui veicoli per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Avvisata l’ambasciata tedesca

La salma della giovane è stata trasferita presso l’Istituto di medicina legale dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria per eventuali esami.

L’ambasciata tedesca è stata informata dei fatti, così che potesse a sua volta contattare i familiari della studentessa.

Il cordoglio del Comune di Napoli

L’Amministrazione comunale di Napoli ha pubblicato una nota sul portale istituzionale per esprimere il proprio cordoglio.

“Siamo profondamente addolorati – si legge nella nota – per il tragico incidente che ha coinvolto un mezzo Asia e nel quale ha perso la vita una giovane ciclista straniera”.

“Siamo vicini ai familiari della vittima, ai quali assicuriamo il nostro pieno sostegno in un momento di così grande sconforto. Ci auguriamo che vengano chiarite al più presto le dinamiche dell’incidente ed accertate le responsabilità per l’accaduto”, conclude l’Amministrazione comunale.

Ciclisti morti nel 2024

L’Osservatorio ciclisti Asaps-Sapidata denuncia la morte di 52 ciclisti in Italia dall’inizio del 2024. Nel 2013 i morti furono 197.