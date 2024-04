Bimbo in bicicletta investito da un furgone a Faenza, in piazza Bologna: portato in ospedale in elisoccorso

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Grave incidente a Faenza, in provincia di Ravenna. Un uomo di 69 anni, alla guida di un furgone, ha investito un bimbo di 11 anni in bicicletta. L’impatto è avvenuto in piazza Bologna: il minore è stato trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente a Faenza, in piazza Bologna

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 19 aprile nel quartiere di Borgo Durbecco a Faenza, attorno alle 17.30. Lo riporta RavennaToday.

Il 69enne faentino, a bordo di un furgone Ford, ha investito il bambino nella curva tra la chiesa di Santa Maria Maddalena e la traversa chiusa di via Cervi.

L'impatto è avvenuto a Faenza, nella curva tra la chiesa di Santa Maria Maddalena e la traversa chiusa di via Cervi

Il bimbo trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena

Il minore, che non ha mai perso conoscenza, è stato velocemente soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza e l’elicottero atterrato poco distante.

L’11enne è stato quindi trasportato in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena.

Le cause dell’impatto sono in corso di accertamento dal personale della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina.

Diversi feriti in un altro incidente a Napoli

Nella mattinata di venerdì 19 aprile la nave veloce Isola di Procida ha urtato una banchina al porto di Napoli, precisamente al Molo Beverello, durante le operazioni di ormeggio.

L’episodio ha provocato oltre 40 feriti. Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni e sarebbe in codice rosso all’Ospedale del Mare.

Sono state fatte convogliare sul posto le ambulanze per i soccorsi. La nave era partita da Capri, dove è in corso l’ultima giornata del G7 dei ministri degli Esteri.

Potrebbe essere stata una folata di vento a provocare l’incidente. Secondo quanto riferito dall’Ansa, in mare c’erano onde alte circa due metri e raffiche che consentivano però la navigazione.