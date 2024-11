Formigli contro Delmastro e Valditara dopo le parole su detenuti e patriarcato: l'attacco ai "Trumpini"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Corrado Formigli si è scagliato contro il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nel suo editoriale a Piazzapulita, trasmissione da lui condotta su La7. Nel mirino ci sono le loro parole su detenuti e patriarcato, che hanno spinto Formigli a definire i due “Trumpini“.

L’editoriale di Formigli a Piazzapulita contro Delmastro e Valditara

Corrado Formigli ha esordito così: “Nel mondo c’è Donald Trump, l’originale, che vuole rifare grande l’America. In Italia, invece, abbiamo i suoi epigoni, i Trumpini, derivati dall’originale al quale si ispirano per tentare di rifare grande anche l’Italia. Sui risultati giudicherete voi”.

Il conduttore di Piazzapulita ha poi citato Andrea Delmastro Delle Vedove, ricordando le sue parole pronunciate alla presentazione di una nuova auto per il trasporto di detenuti al regime del 41 bis e di alta sicurezza (“È un’intima gioia far sapere che non lasciamo respirare chi sta dietro il vetro oscurato nell’auto della penitenziaria”) e sottolineando il suo silenzio sugli arresti degli agenti nel carcere di Trapani.

A proposito di Giuseppe Valditara, Formigli ha invece citato le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito alla presentazione della Fondazione dedicata a Giulia Cecchettin sul “patriarcato finito come fenomeno giuridico” e il suo collegamento tra le violenze sessuali in Italia e l’immigrazione illegale.

“Che dire, le parole giuste nel contesto giusto“, il commento del conduttore di La7.

Corrado Formigli ha poi aggiunto: “Anche il governo Trump, fatte le debite proporzioni, avrà i suoi Delmastro e Valditara… Purtroppo per noi, però, saranno seduti nella stanza dei bottoni più grande e onnipotente del mondo, dentro la Casa Bianca”.

Fonte foto: ANSA

Il conduttore di Piazzapulita, Corrado Formigli.

Cosa aveva detto Andrea Delmastro Delle Vedove

In occasione della presentazione a Roma di una nuova automobile per il trasporto di detenuti al regime del 41 bis e di alta sicurezza, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove aveva detto: “È per il sottoscritto un’intima gioia l’idea di veder sfilare questo potente mezzo che dà prestigio, con sopra il Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria e far sapere ai cittadini come noi sappiamo trattare e incalziamo chi sta dietro quel vetro e non lo lasciamo respirare”.

Cosa aveva detto Giuseppe Valditara

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, alla presentazione della Fondazione Cecchettin, ha dichiarato: “La visione ideologica vorrebbe risolvere la questione femminile lottando contro il patriarcato. Ma come fenomeno giuridico è finito con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha sostituito alla famiglia fondata sulla gerarchia la famiglia fondata sulla eguaglianza”. Il ministro ha poi sottolineato che “ci sono ancora residui di maschilismo, di machismo, che vanno combattuti e che portano a considerare la donna come un oggetto”.

In un altro passaggio del suo intervento, Valditara ha detto: “Occorre non far finta di non vedere che l’incremento dei fenomeni di violenza sessuale è legato anche a forme di marginalità e di devianza in qualche modo discendenti da una immigrazione illegale“.