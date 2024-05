Investita e uccisa a Napoli da un'auto pirata mentre rientrava a casa dalla serata in discoteca, morta 21enne

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Una ragazza di 21 anni è stata investita da un’auto pirata ed è morta a Napoli dopo una serata passata in discoteca. La giovane, secondo quanto si apprende, è stata centrata da una vettura che viaggiava ad alta velocità e che, dopo averla colpita mortalmente, ha fatto perdere ogni traccia di sé. Le forze dell’ordine sono al lavoro per cercare di intercettare il mezzo e il suo conducente.

Investita e uccisa a Napoli

L’incidente mortale è avvenuto in via Leonardi Cattolica, la strada che dal quartiere Cavalleggeri porta a Coroglio, attorno alle 6 del mattino di domenica 5 maggio.

Qui, secondo quanto ricostruito, una giovane di 21 anni è stata investita da un’auto che viaggiava ad alta velocità. Per la ragazza, che era appena scesa dalla propria vettura per fare cambio di guida con un’amica, non c’è stato nulla da fare.

Caccia all’auto pirata

Secondo quanto emerso, sembra che la giovane avesse chiesto a un’amica di guidare al suo posto. La ragazza, scesa dalla vettura, è stata centrata in pieno da un altro mezzo. La 21enne stava tornando a casa da una serata in discoteca.

A investirla, come detto, un mezzo che arrivava dallo stesso senso di marcia. Nonostante il violento impatto, però, l’auto non si è fermata a prestare soccorso e ha fatto perdere ogni traccia.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per prestare assistenza e procedere ai rilievi di rito. Avviate anche le indagini per identificare il veicolo in fuga.

La zona in cui è avvenuto l'incidente mortale a Napoli

Secondo quanto si apprende sono state acquisite anche le immagini della videosorveglianza della zona e sono stati sentiti anche alcuni testimoni, tra cui le amiche della giovane vittima.

L’altro incidente mortale

Quello della 21enne, però, non è l’unico caso di incidente mortale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio 2024 a Napoli.

Due ore prima dell’incidente di via Cattolica, infatti, in via Leopardi è stata una 27enne a perdere la vita. La giovane, anche lei di ritorno da una serata passata con le amiche, era appena scesa da un taxi quando è stata investita da un’auto condotta da un ragazzo di 24 anni e con a bordo un passeggero 22enne.

Il conducente inizialmente era fuggito, poi dopo 30 minuti è tornato sul posto dove è stato intercettato dagli agenti della polizia municipale intervenuti per prestare soccorso e per i rilievi.