Incidente a Basiglio vicino Milano: violento scontro tra due auto, rimasti feriti 4 giovanissimi

Nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio due auto si sono schiantate a Basiglio, comune della città metropolitana di Milano. Nell’incidente sono rimasti coinvolti 4 ragazzi di età compresa tra i 19 e i 23 anni, rimasti feriti in modo serio. Nessuno di loro sarebbe comunque in pericolo di vita.

L’incidente a Basiglio (Milano)

L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 maggio, poco prima delle 2. Lo riporta MilanoToday.

Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati in via Schumann, poco prima di una rotatoria.

Fonte foto: Tuttocitta.it L’incidente ha avuto luogo a Basiglio (città metropolitana di Milano), in via Schumann

I ragazzi fuori pericolo di vita

I ragazzi, di età compresa tra i 19 e i 24 anni, stabilizzati in loco, sono stati trasportati all’ospedale Humanitas di Rozzano e al San Paolo da due ambulanze inviate da Areu 118.

Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, nonostante i traumi subiti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Corsico e i vigili del fuoco di Milano, che hanno liberato i feriti dalle lamiere dei mezzi.

In seguito è stato messo in sicurezza il tratto stradale e sono stati effettuati i dovuti rilievi.

L’esatta dinamica di quanto accaduto verrà ricostruita dalle forze dell’ordine.

Il tragico incidente a Luino, in provincia di Varese

Un morto e quattro feriti è invece il bilancio di un altro incidente verificatosi nel pomeriggio sabato 4 maggio a Luino, comune sulla sponda orientale del Lago Maggiore in provincia di Varese.

Lo scontro, avvenuto nei pressi della diga di Creva, una frazione di Luino, ha avuto luogo sulla Provinciale SP61 che collega il comune a Cremenaga.