Morto Claudio Manara sindaco di Corte Palasio vicino Lodi: trovato impiccato in ufficio. Indaga la procura

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Claudio Manara, sindaco di Corte Palasio nel Lodigiano, è stato trovato impiccato nel suo ufficio. La tragedia è avvenuta poco dopo le 21:00 di mercoledì 29 maggio. L’allarme è stato dato dai familiari che non l’hanno visto rientrare. Manara aveva 67 anni.

Il sindaco Claudio Manara si impicca in ufficio

Manara era pensionato ed era stato eletto sindaco di Corte Palasio nel maggio del 2019 con la lista “Aria Nuova”. Aveva deciso di presentarsi per il rinnovo del mandato alle elezioni Amministrative dell’8 e 9 giugno, accorpate alle Europee nel cosiddetto Election day.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Corte Palasio è un comune di 1.500 abitanti della provincia di Lodi in Lombardia.

Manara avrebbe sostenuto un braccio di ferro elettorale con l’ex assessore provinciale Nancy Capezzera.

L’allarme dei familiari e le indagini

Non capitava di rado che Claudio Manara si trattenesse in municipio fino a tarda ora. A un certo punto, però, i familiari non vedendolo rincasare hanno provato a contattarlo, inutilmente. È così scattato l’allarme che ha portato al drammatico ritrovamento.

Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Lodi. Alla diffusione della notizia la piccola comunità di Corte Palasio è rimasta sotto shock.

L’ultima assemblea elettorale

Nella serata di martedì 28 maggio Manara ha presenziato al suo ultimo evento pubblico: nella sala consiliare del locale municipio è andata in scena la seconda serata della presentazione della lista “Aria Nuova”, con il programma elettorale e le opere portate a compimento.

Una serata che ha amareggiato il primo cittadino, per i toni accesi di alcuni partecipanti. “Purtroppo non si è conclusa elegantemente”, ha commentato su Facebook.

Nuova tragedia a Corte Palasio

Due anni fa venne trovato morto l’ex sindaco di Corte Palasio, il 57enne Pierangelo Repanati. Le indagini si orientarono sia sull’ipotesi del suicidio che sull’omicidio. Infine si accertò che la morte dell’ex primo cittadino era da imputare ad un tragico incidente domestico.

Sindaca morta a Castellanza, nel Varesotto

Quella avvenuta a Corte Palasio è la seconda tragedia che si verifica in un municipio nel giro di poco più di un mese: lo scorso 25 aprile a Castellanza, vicino Varese, la sindaca Mirella Cerini (50 anni) venne trovata morta nel cortile interno del palazzo del Comune.

La donna aveva da pochi minuti tenuto un discorso in occasione della Festa della liberazione. Quando i soccorritori trovarono il suo corpo, aveva ancora la fascia tricolore addosso.