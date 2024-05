Roberto Gualtieri sindaco di Roma minacciato di morte sui social: "Metti il giubbotto anti-proiettile"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, è stato minacciato da un utente su TikTok. In un commento al recente video che lo vede a Tor Bella Monaca (un quartiere storicamente difficile della Capitale) per presentare interventi di riqualificazione, si legge “Cambia giubbotto mettiti quello antiproiettili”. Lo stesso sindaco ha commentato, confermando la denuncia dell’utente.

La minaccia di morte su TikTok

Il sindaco di Roma (che da poco ha dovuto risolvere uno scossone in seno all’Ama per una denuncia di molestie) sta immortalando in video, che pubblica su diverse piattaforme social, gli obiettivi del comune in alcune zone complesse della Capitale. Alcune ore fa l’ultimo video, quello ambientato a Tor Bella Monaca, ha ricevuto un commento che è stato interpretato come minaccia di morte.

Un utente, che si firma E.M, ha scritto: “Cambia giubbotto mettiti quello antiproiettili”. Il profilo risulta vuoto, senza video, ma presenta 3 follower tra cui un account fake di Elon Musk e due creatori di contenuti.

Fonte foto: TikTok / Roberto Gualtieri Roberto Gualtieri, sindaco Roma, minacciato di morte su TikTok

La risposta di Roberto Gualtieri

Il sindaco di Roma ha risposto al commento spiegando all’autore di questo era stato denunciato. Scrive:

Non accetto intimidazioni da parte di nessuno. A Tor Bella Monaca andiamo avanti per la legalità e la riqualificazione, con il supporto dei tantissimi cittadini onesti.

Alcuni commenti sono a favore del sindaco, altri però hanno interpretato la frase del commento di E.M come un suggerimento per la sicurezza di Gualtieri e non una minaccia (come quelle ricevute da Liliana Segre). C’è chi crede sia una battuta e chi invece commenta spiegando: “Io l’ho interpretato in maniera opposta, a tua difesa sindaco”. La minaccia, sotto questa chiave di lettura, è letta quindi come un consiglio alla luce del fatto che la zona di Tor Bella Monaca sia un posto difficile.

Cosa dice il sindaco nel video?

Il video a Tor Bella Monaca fa parte di un lunga serie di contenuti che il sindaco di Roma sta girando per mostrare gli obiettivi di riqualificazione e i lavori già iniziati in merito. Nella didascalia del video scrive come finalmente sia possibile realizzare una promessa di riscatto disattesa da troppo tempo. “Renderemo questo territorio più bello e vivibile attraverso una straordinaria opera di rilancio con un vero e proprio nuovo modello di rigenerazione urbana”.

Tra gli interventi di qualificazione sono annunciati: edilizia, verde pubblico, mobilità e iniziative sociali e culturali. “Agiremo concretamente per migliorare la qualità della vita di un intero quadrante, creando socialità, nuove opportunità e ricucendo le fratture tra territori”, conclude.