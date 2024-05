Presidente Ama accusato di molestie sessuali su una dirigente: il sindaco di Roma Gualtieri indica successore

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Il presidente Ama Daniele Pace rischia il rinvio a giudizio per molestie sessuali su una dirigente dell’azienda. La notizia arriva in queste ore con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha indicato Bruno Manzi come consigliere di amministrazione della municipalizzata dei rifiuti, che sostituirà successivamente Pace. Si attende ora la decisione del Gup sulla richiesta di rinvio.

Daniele Pace, presidente di Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma, è accusato di molestie sessuali su una importante dirigente dell’azienda, riportano fonti della procura riprese dalle agenzie.

La procura secondo Repubblica avrebbe chiesto il rinvio a giudizio per Pace, che stando alle accuse della dipendente nella denuncia avrebbe approcciato sessualmente la donna sul luogo di lavoro.

Daniele Pace, presidente Ama

La presunta vittima, dirigente di peso Ama, avrebbe considerato talmente insostenibile la situazione da doversi mettere in malattia e poi formalizzare la denuncia nell’ottobre del 2023.

Alessandro Picozzi, l’avvocato del presidente Pace, non ha commentato la notizia dicendo di non aver ricevuto alcuna richiesta di rinvio a giudizio.

Richieste le dimissioni di Daniele Pace dopo le accuse

Dopo le notizie sulle accuse di molestie si sono sollevate richieste di dimissioni da sindacati, opposizioni e società civile nei confronti di Daniele Pace, presidente Ama.

“Fatto gravissimo“, hanno commentato Natale Di Cola, Segretario Generale della Cgil di Roma e Lazio e Giancarlo Cenciarelli, Segretario Generale della Fp Cgil di Roma e Lazio, in un comunicato. “In attesa che la giustizia faccia il suo corso” un dirigente dovrebbe “fare un passo indietro, sarebbe dovuto accadere già mesi fa”, recita il comunicato.

“Ci aspettiamo una immediata presa di posizione dal sindaco Gualtieri”, hanno affermato Linda Meleo e Antonio De Santis, capogruppo M5S e capogruppo lista Raggi in Campidoglio. “Si valuti una sospensione“, ha detto Michela Cicculli, presidente della commissione capitolina pari opportunità.

Il sindaco Roberto Gualtieri indica Bruno Manzi come successore di Pace

Bruno Manzi sembra essere stato indicato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri come successore di Daniele Pace alla presidenza dell’Ama in queste ore, proprio in corrispondenza con le accuse di molestie a Pace.

Attuale capo di gabinetto della Città metropolitana di Roma Capitale, Manzi sarà infatti consigliere di amministrazione nella municipalizzata, assumendo poi l’incarico di presidente.

Daniele Pace è presidente Ama dal 2022 ed è chief financial officer Invitalia. Alcune dipendenti dell’azienda di rifiuti hanno fatto irruzione in Campidoglio a marzo protestando per il fatto che fosse ancora in carica nonostante le accuse a lui rivolte.