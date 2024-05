Morto Massimiliano Pescini ex sindaco di San Casciano e consigliere regionale Pd in Toscana, aveva 49 anni

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il mondo della politica è in lutto. A causa di un tumore diagnosticato soltanto pochi mesi fa è morto Massimiliano Pescini, che avrebbe compiuto 50 anni il prossimo autunno. Pescini era tra i politici più apprezzati in Toscana, consigliere regionale Pd e, in precedenza, sindaco del comune di San Casciano per dieci anni consecutivi.

Massimiliano Pescini è nato a Mercatale Val di Pesa, in provincia di Firenze, dove ha lavorato come autore, redattore e revisore di testi dopo aver conseguito la laurea in lettere moderne.

Nel 1999 inizia la propria carriera nella politica con l’elezione di consigliere comunale a San Casciano Val di Pesa, dove è stato capogruppo dell’Ulivo dal 2002 al 2004.

Fino al 2009 ha ricoperto la posizione di assessore per scuola, ambiente e servizi pubblici locali. In seguito, è stato coordinatore della conferenza dei sindaci del Chianti fiorentino e senese e responsabile Anci Toscana per catasto e fiscalità locale.

Amato dai concittadini, è stato sindaco di San Casciano per un intero decennio, dal 2009 al 2019. Attualmente, era consigliere regionale del Pd in Toscana.

Nel corso degli anni è stato anche consigliere della Città Metropolitana di Firenze.

Il cordoglio della politica

In segno di lutto, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha disposto che le bandiere di Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana, siano esposte a mezz’asta.

Listata a lutto anche la bandiera della Regione a Palazzo del Pegaso.

Esprimendo le più sentite condoglianze, alla compagna Marina, ai familiari e agli amici di Pescini, Nardella ha dichiarato:

Massimiliano ha rappresentato il meglio della politica e delle istituzioni. Sindaco appassionato e competente, militante aperto al confronto e sempre, sempre vicino alle persone e ai loro bisogni.

“Sempre la figura per noi di equilibrio, dialogo, competenza e determinazione nel raggiungere gli obiettivi che ci proponevamo, ma così profondamente umano da cercare di coinvolgere tutti nell’interesse della comunità” sono le parole di Eugenio Giani, presidente della Toscana.

Simona Bonafè, che con lui ha passato quattro anni alla guida del Pd Toscana, ricorda “le tante battaglie fatte, le telefonate che duravano ore, le cose su cui andavamo d’accordo con uno sguardo e quelle, tante, su cui avevi da argomentare con la forza della tua calma, con equilibrio, garbo e gentilezza”.