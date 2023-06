Morto a Senigallia Ivaldo Tarducci padre di Fabri Fibra e Nesli: lo storico commerciante aveva 96 anni

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È morto il padre di Fabri Fibra e Nesli. Ivaldo Tarducci, commerciante di Senigallia, era un punto di riferimento per la sua città. Lascia la famiglia a 96 anni, con grande stima del mondo del commercio senigalliese e con il cordoglio di tutti coloro che lo hanno conosciuto. I social si sono stretti intorno ai due rapper e con cuori e commenti stanno facendo sentire il loro affetto ai fratelli.

Morto Ivaldo Tarducci, padre di Fabri Fibra e Nesli

Da alcune ore si è sparsa la notizia della scomparsa di Ivaldo Tarducci, storico commerciante di Senigallia. L’uomo, 96 anni, era molto amato dalla sua città, che viveva come commerciante e come cittadino da sempre. Ivaldo Tarducci, padre di Fabrizio (in arte Fabri Fibra) e Francesco Tarducci (alias Nesli), lascia anche la figlia Federica, sorella dei due rapper.

La notizia ha risvegliato l’affetto e il cordoglio da parte della città, ma anche da parte di fan e colleghi dei due rapper che sui social hanno commentato con messaggi di vicinanza ai due.

Fonte foto: ANSA Il rapper Fabri Fibra

Addio al padre e al commerciante

Il Comune di Senigallia non poteva che omaggiare uno dei suoi commercianti storici. Ivaldo Tarducci infatti possedeva uno dei negozi di abbigliamento più frequentati della zona e da generazioni serviva numerosi clienti. Il negozio si trova lungo Corso 2 giugno e tra i diversi prodotti è noto per l’ampia disponibilità di jeans.

Tarducci viveva la sua città, Senigallia, al massimo, vestendola con il noto impegno che lo contraddistingueva. Amici e colleghi hanno salutato Ivaldo raccontandolo come un “pezzo di vita e del commercio cittadino”. Grande affetto anche dai locali che frequentava abitualmente.

Il saluto del Comune di Senigallia

Anche il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, e Giunta hanno voluto esprimere cordoglio ai famigliari per la scomparsa del noto commerciante di abbigliamento. In memoria di Ivaldo Tarducci, persona molto conosciuta e stimata da tutti i cittadini della città, sono state dedicate alcune parole come segno di rispetto.

È stato ricordato, tra le altre cose, come Ivaldo abbia rappresentato il mondo del commercio senigalliese per molti anni con il suo storico negozio di abbigliamento: “Credo che quasi tutti i cittadini senigalliesi della mia generazione abbiano acquistato almeno una volta una capo di abbigliamento da Tarducci”, si legge. E ancora: “Con la scomparsa di Ivaldo perdiamo un concittadino che ha investito nella piccola impresa contribuendo allo sviluppo economico della nostra città. Un abbraccio affettuoso ai suoi familiari”.