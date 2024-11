Alessandro Cecchi Paone piange la madre, morta Paola Maria Marini: le condoglianze di Luigi Di Maio

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È morta a 88 anni Paola Maria Marini, madre di Alessandro Cecchi Paone. L’annuncio è stato dato dal giornalista tramite un commosso post su Instagram. Paone ha pubblicato una foto che ritrae la mamma sorridente in una giornata di sole. A corredo, solo poche parole: “Paola Maria Marini in Cecchi Paone” seguite dalla data di nascita (8/7/1936) e da quella di morte (27/11/2024).

I messaggi di cordoglio per il lutto di Cecchi Paone

In breve tempo il post di Alessandro Cecchi Paone ha ricevuto una quantità di reazioni e di messaggi di vicinanza. In tanti, sia cittadini comuni che vip, hanno voluto esprimere vicinanza al noto giornalista e divulgatore scientifico.

Il giornalista e scrittore Giovanni Terzi, nonché marito di Simona Ventura, ha scritto “Ti abbraccio, amico mio”.

“Ti abbraccio forte forte, ha scritto Alessia Morani, ex deputata del Partito Democratico e sottosegretaria al Ministero dello sviluppo economico.

“Sentite condoglianze”, ha scritto Vladimir Luxuria. “Condoglianze, Alessandro, un abbraccio grande”, ha commentato Marco Martinelli, influencer e divulgatore scientifico approdato a Rai Gulp.

“Ale, ti abbraccio forte”, ha scritto la giornalista televisiva Safiria Leccese. “Amico mio, ti abbraccio forte e ti sono vicino”, ha commentato il giornalista Riccardo Signoretti.

Condoglianze sono arrivate anche da Jonathan Kashanian e Patrizia Pellegrino (che ha scritto “le mamme dovrebbero essere eterne”).

Il cordoglio di Luigi Di Maio

“Condoglianze, caro”, ha commentato Luigi Di Maio, ex capo politico del M5S e oggi Rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo Persico. Di Maio ha accompagnato il suo messaggio con una serie di emoticon rappresentanti mani giunte in preghiera.

Pioggia di cuori

Una pioggia di cuori è arrivata, fra gli altri, anche dall’ex “signorina buonasera” e personaggio televisivo Ilaria Moscato, da Massimiliano Cavallari (Max dei Fichi d’India), dall’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete, dall’attrice Corinne Clery, dal cantautore Virginio e da molti altri.

Un cuore è arrivato anche da Simone Antolini, compagno di Cecchi Paone sposato in unione civile nel dicembre del 2023.