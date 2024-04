Simona Ventura lascia Citofonare Rai2 a causa della paralisi facciale: l'annuncio in diretta della conduttrice

Simona Ventura si arrende, almeno per il momento, alla paralisi facciale che la costringe a fermarsi e ad annunciare in diretta a Citofonare Rai2 il momentaneo stop della sua conduzione. È stata la stessa 59enne a svelarlo dal salotto televisivo, al fianco della collega Paola Perego.

Nella puntata di domenica 14 aprile 2024, infatti, la conduttrice ha deciso di svelare al proprio pubblico la decisione di volersi fermare.

Dopo aver raccontato dei problemi di salute avuti, con una paralisi facciale che le ha bloccato parte del volto, la showgirl è intervenuta in diretta con tanto di occhiali da sole.

“L’ho fatto, c’ho provato, però Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me, ci vediamo domenica prossima”.

Prima delle parole della showgirl, anche la conduttrice Paola Perego ha voluto dire la sua, rivolgendosi al pubblico e all’amica Simona Ventura.

Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così