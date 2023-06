Nel concerto dei Coldplay a Napoli un omaggio a Pino Daniele: il video di Chris Martin che canta "Napule è"

Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli è andata in scena nella serata di mercoledì 21 giugno la prima delle sei date italiane del tour dei Coldplay. La band capitanata da Chris Martin ha omaggiato Pino Daniele, proponendo la loro versione di ‘Napule è‘.

L’omaggio dei Coldplay a Pino Daniele

Durante il concerto sono stati tanti gli omaggi dei Coldplay a Napoli. Dal palco, Chris Martin ha più volte fatto riferimento alla vittoria dello Scudetto della squadra partenopea. Non solo: il cantante ha anche detto “grazie guaglione“. E poi: “Ci avete fatto sentire come quattro Maradona sul palco”.

Il “colpo ad effetto” è stato però l’omaggio a Pino Daniele: la band ha proposto una versione semi-acustica della celebre canzone ‘Napule è’. La conduttrice tv Caterina Balivo, presente all’evento, ha commentato su ‘Twitter’: “Chris, uno di noi… resta a Napoli. Non male la sua versione di Napule è di Pino Daniele”.

#ColdplayNaples pic.twitter.com/ZJeI089GLZ Chris, uno di noi 🙏🏼 …resta a Napoli. Non male la sua versione di Napule è di Pino Daniele. @coldplay — Caterina Balivo (@caterinabalivo) June 21, 2023

I concerti dei Coldplay in Italia

La scenografia del concerto di Napoli ha ripreso il concept grafico dell’ultimo album della band, ‘Music of the Spheres‘: dall’armonia pitagorica dei corpi celesti al megaschermo che sembra l’arco del sole sull’orizzonte al tramonto, passando per i palloni led gonfiabili di 5 metri di diametro e i pianeti sospesi sulla platea nell’ultima sezione dello spettacolo.

Per questo tour i Coldplay hanno venduto 7 milioni di biglietti. In Italia hanno raggiunto la quota di 98 mila presenze per le due date a Napoli e 225 mila per le quattro di Milano.

Il secondo concerto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli è in programma nella serata di giovedì 22 giugno, poi la band si sposterà allo stadio San Siro di Milano per quattro date (il 25, il 26, il 28 e il 29 giugno).

La scaletta del concerto dei Coldplay a Napoli

Di seguito, ecco la scaletta del concerto dei Coldplay allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli:

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

Viva la Vida

Hymn for the Weekend

Everglow

In My Place

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Sunrise

Sparks

Don’t Panic

Napule è

Fix You

Biutyful.