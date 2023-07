Morto a 47 anni dopo un tuffo in mare a Vada vicino Livorno: inutili i tentativi di rianimazione a riva

Un tuffo in mare, poi la morte. Ha tutti gli elementi della tragedia quanto accaduto alle Spiagge Bianche di Vada, in provincia di Livorno, dove un 47enne è morto nella tarda mattinata di martedì 4 luglio mentre faceva un bagno. L’uomo è stato prontamente soccorso dagli addetti ai bagnanti e dal personale del 118 con il medico, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

47enne muore dopo un tuffo in mare in provincia di Livorno

Come riporta ‘Ansa’ e come conferma ‘Livorno Today’, l’episodio ha avuto luogo nelle Spiagge Bianche di Vada, in provincia di Livorno, di fronte agli occhi smarriti e spaventati dei famigliari e degli altri bagnanti.

Un uomo di 47 anni di origine moldava si è tuffato per farsi un bagno nonostante la bandiera rossa e il mare agitato.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un uomo di 47 anni è morto a Vada, Livorno, dopo un tuffo in mare. Si valuta l’ipotesi del malore

I bagnini presenti sul posto hanno notato che l’uomo faticava a tornare a riva, per questo si sono subito attivati per soccorrerlo.

I soccorsi

Gli operatori presenti in spiaggia si sono dunque tuffati per aiutare il 47enne a tornare a riva, e immediatamente hanno iniziato ad operare le opportune manovre di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari insieme al medico di 118 e con la presenza dei volontari della Pubblica Assistenza di Rosignano.

Nonostante le ripetute manovre e i disperati tentativi di salvargli la vita, gli assistenti non hanno potuto far altro che constatare la morte del 47enne.

Una tragedia, quella accaduta a Vada, consumatasi sotto gli occhi della moglie e dei figli dell’uomo.

Sulla spiaggia sono dunque arrivati gli uomini della capitaneria di porto e il magistrato di turno.

Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo potrebbe essere stato colto da malore.

I precedenti a Roseto degli Abruzzi e Scala dei Turchi

La tragedia di Vada ha, purtroppo, altri precedenti.

Domenica 2 luglio un 76enne è morto a seguito di un malore mentre si trovava sulla spiaggia di Roseto degli Abruzzi. L’uomo, originario di Sassuolo (Modena), si trovava in vacanza con la moglie e si è improvvisamente accasciato senza più riprendere i sensi.

Il 19 giugno una turista romana di 41 in vacanza presso Scala dei Turchi di Realmonte, in provincia di Agrigento, è stata colta da malore mentre si trovava sulla spiaggia.

La donna è stata ricoverata presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento ed è morta tre giorni dopo per arresto cardiocircolatorio.