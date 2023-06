Turista morta dopo un malore in spiaggia alla Scala dei Turchi: arresto cardiaco, aveva solamente 41 anni

È morta la turista romana di 41 anni che, dalla giornata di lunedì 19 giugno, si trovava ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La donna era andata in arresto cardiocircolatorio sulla spiaggia della Scala dei Turchi di Realmonte.

Il malore e i soccorsi

La donna, che si trovava in vacanza nella provincia di Agrigento assieme al fratello, lunedì pomeriggio era in spiaggia a prendere il sole quando, all’improvviso, ha accusato un malore.

Come riporta l’agenzia ‘ANSA’, medici e operatori sanitari hanno tentato di rianimare la donna, poi trasferita in elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Lì i medici hanno ritenuto fin da subito le sue condizioni disperate.

Fonte foto: ANSA Una veduta esterna dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è deceduta la turista romana di 41 anni.

Maggiori dettagli

Il sito ‘Agrigento Notizie’ aggiunge ulteriori dettagli su quanto accaduto sulla spiaggia della Scala dei Turchi di Realmonte, in provincia di Agrigento: la donna era stata a pranzo in un locale nei pressi della Scala dei Turchi. Dopo il pranzo si è recata in spiaggia col fratello. All’improvviso, senza che avesse avvertito di star male, la turista romana ha perso conoscenza.

Il fratello ha immediatamente chiesto aiuto e sull’arenile della Scala dei Turchi si è precipitata prima un’ambulanza del 118 e poi i sanitari dell’elisoccorso. Medici e operatori sanitari hanno tentato di rianimare la donna direttamente in spiaggia, per circa 20 minuti. Poi si è optato per il trasferimento in elisoccorso in ospedale, dove il suo quadro clinico è stato definito fin dall’inizio gravissimo.

Quando e dove si terranno i funerali della donna

La salma della donna morta dopo un arresto cardiocircolatorio sulla spiaggia della Scala dei Turchi di Realmonte è stata dissequestrata. Il corpo sarà trasferito a Roma, dove nella giornata di sabato 24 giugno sono previsti i funerali.