Olanda-Ungheria di Nations League sospesa per un malore di Adam Szalai: si accascia in panchina, come sta ora

La partita di Nations League tra Olanda e Ungheria è stata sospesa dopo un malore improvviso occorso ad Adam Szalai, ex giocatore e collaboratore dell’allenatore dei magiari Marco Rossi. Durante il primo tempo, Szalai è crollato sul terreno di gioco: i soccorsi sono scattati immediatamente, con i giocatori che hanno creato uno scudo per proteggere la scena dalle telecamere. Dopo i tentativi di rianimazione, l’uomo è stato trasportato via in barella, e la partita è ripresa solo successivamente.

Malore per Adam Szalai durante Olanda-Ungheria

L’episodio è avvenuto poco dopo l’inizio della gara di Nations League fra Olanda e Ungheria. Intorno all’ottavo minuto, un’improvvisa agitazione ha preso piede sulla panchina degli ospiti, attirando immediatamente l’attenzione di tutti.

Il gioco è stato fermato, permettendo ai soccorritori di intervenire su un membro dello staff che si era improvvisamente accasciato a terra.

Adam Szalai con la maglia della nazionale, da giocatore

Il malore ha coinvolto Adam Szalai, ex giocatore che ha vestito diverse maglie importanti, soprattutto in Germania, oggi collaboratore del commissario tecnico della nazionale ungherese, l’italiano Marco Rossi.

I giocatori fanno scudo, partita interrotta

La situazione è apparsa immediatamente seria, tanto che l’arbitro ha deciso di fermare il gioco. Un’atmosfera di ansia ha invaso lo stadio, con i calciatori che si sono affrettati verso il bordo campo per cercare di capire cosa stesse accadendo.

Nel frattempo, i soccorritori sono intervenuti prontamente, e l’area è stata schermata dai presenti sul terreno di gioco per garantire la privacy. L’uomo, steso a terra e apparentemente privo di sensi, è stato circondato dai giocatori, che hanno creato una barriera per proteggere la scena dalle telecamere.

Le espressioni erano tutte di grande apprensione, con i calciatori olandesi che, impazienti, attendevano aggiornamenti. Dopo alcuni minuti di intervento, l’uomo è stato trasportato in barella fuori dallo stadio.

I giocatori ungheresi, visibilmente scossi, inizialmente non sembravano intenzionati a riprendere la partita. Tuttavia, dopo aver visto Szalai allontanarsi tra gli applausi, hanno acconsentito a continuare.

Come sta Adam Szalai dopo il malore

La Federazione calcistica ungherese ha reso noto che Adam Szalai, membro dello staff della nazionale, si trova ora in condizioni stabili in ospedale, dopo essersi sentito male durante il primo tempo della sfida di Nations League contro l’Olanda.

Szalai, 36 anni, è una figura leggendaria nel calcio ungherese, avendo collezionato 86 presenze e 26 gol con la sua selezione nazionale dal 2009 al 2022, prima di passare a un ruolo tecnico come membro dello staff.

Nato a Budapest il 9 dicembre 1987, l’ex attaccante ha iniziato la sua carriera con l’Honvéd e l’Ujpest, prima di trasferirsi in Germania, dove ha militato nelle giovanili dello Stoccarda e del Real Madrid Castilla.

Szalai ha poi giocato per il Magonza, lo Schalke 04, l’Hoffenheim, l’Hannover 96, e infine il Basilea, ultima squadra prima del ritiro avvenuto nel 2023.