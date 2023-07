Due persone annegano a Marina di Vecchiano per il mare mosso: 39enne e 48enne morti a pochi minuti di distanza

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Doppia tragedia nel mare di Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, nella mattina di domenica 2 luglio 2023. Due persone, infatti, sono decedute dopo essere annegate a causa del mare mosso nella zona. I due annegamenti riguardano due eventi indipendenti l’uno dall’altro, avvenuti nello stesso braccio di mare in uno specchio di circa 500 metri.

Morto un polacco 39enne

Il primo episodio si è verificato attorno alle 12.30 nel mare di Bocca di Serchio, tra i comuni di San Giuliano Terme e Marina di Vecchiano. All’inizio si era parlato di una barca con 5 persone a bordo che si sarebbe rovesciata, ma secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine accorse, si sarebbe in realtà trattato di persone che si sono tuffate in mare e che si sono trovate in difficoltà.

Stando alle ricostruzioni, sembra che un cittadino polacco 39enne con il figlio di 16 anni e un altro ragazzino polacco di 8 anni si siano tuffati in mare nonostante le condizioni non ottimali. I due minorenni sono stati tratti in salvo, mentre per il 39enne non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con moto ad acqua e un battello pneumatico, e il 118, ma i soccorsi non sono stati in grado di salvare il polacco. Il pm Mantovani, sentiti gli accertamenti fatti dalla Polizia di Stato che ha verbalizzato i testimoni presenti, ha disposto la riconsegna della salma ai familiari.

Il secondo dramma

A pochi minuti di distanza, a circa 500 metri dal luogo dove il 39enne ha perso la vita, un altro uomo è stato inghiottito dalle onde. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un 48enne sia stato colto da malore a sud della Bocca di Serchio.

In acqua hanno operato i mezzi della capitaneria di porto di Viareggio (Lucca) e le operazioni sono state coordinate dalla sala operativa della capitaneria di porto di Livorno, ma per l’uomo, un fiorentino, non c’è stato nulla da fare.

Il pm ha disposto che la salma fosse portata all’Istituto di Medicina Legale per gli accertamenti del caso.

Mare mosso nella zona

In entrambi i casi, però, ha giocare un ruolo fondamentale sarebbero state le avverse condizioni del mare.

Nella giornata di domenica 2 luglio 2023, infatti, sono state registrate condizioni del mare agitato a causa di vento e correnti.