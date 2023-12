Morto 22enne nell'incidente stradale a Buscate vicino Milano, schianto contro il guardrail: un ferito grave

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 2 e 10 di notte in zona Buscate, vicino Milano.

Cosa è successo a Buscate, vicino Milano

L’incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì sulla statale 336 per Malpensa, in corrispondenza dell’uscita di Buscate nord.

L’automobile su cui viaggiava il 22enne assieme ad altri due giovani si è schiantata contro il guardrail per cause ancora da accertare.

I soccorsi dopo l’incidente stradale

Come riporta il ‘Corriere della Sera’, il ragazzo di 22 anni è morto pochi minuti dopo l’impatto. Uno degli altri due occupanti dell’auto è rimasto ferito in modo gravissimo ed è stato trasportato in elicottero in ospedale dai soccorritori del 118. Illeso il terzo ragazzo.

Complesse le operazioni dei Vigili del fuoco di Inveruno, che hanno lavorato per 5 ore di seguito. Le indagini sono state affidate alla Polizia stradale di Magenta.

Chi sono i protagonisti dell’incidente stradale a Buscate

Il ragazzo deceduto è un 22enne residente a Nosate. Il giovane ferito è un 19enne, attualmente ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Il terzo ragazzo illeso è un 20enne di Novara.

