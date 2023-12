Tragico incidente a Bientina vicino Pisa: auto si ribalta e finisce in un canale, morte zia e nipote

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un tragico episodio ha colpito Bientina, in provincia di Pisa, nel giorno di Santo Stefano, con un incidente mortale che ha causato la perdita di due vite, zia e nipote, a seguito del ribaltamento di un’auto. Le due donne, che erano dirette verso Altopascio sulla strada provinciale, per ragioni da accertare si sono ribaltate con la vettura finendo in un canale. A nulla, purtroppo, sono valsi i soccorsi, seppure rapidi.

Il luogo dell’incidente

L’incidente si è verificato nella mattinata di martedì 26 dicembre, lungo la SP3 Bientinese, precisamente in via Manetti. Per ragioni ancora da chiarire, un’auto trasportante due donne, di 40 e 63 anni, si è ribaltata, finendo all’interno di un canale.

Le due vittime, zia e nipote, sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo della macchina, rimaste coinvolte nell’incidente mentre erano in marcia da Bientina verso Altopascio.

L’incidente è avvenuto a Bientina, Pisa, sulla provinciale che porta ad Altopascio

I soccorsi vani

Sul luogo dell’incidente sono giunte prontamente due ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Allo stesso tempo, l’elisoccorso Pegaso è stato allertato, ma nonostante gli sforzi dei soccorritori, le due donne hanno perso la vita all’interno del veicolo ribaltato.

La SP3 Bientinese è stata chiusa in via temporanea per consentire l’intervento delle forze dell’ordine e per avviare le indagini sulle cause dell’incidente. La dinamica dell’evento è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

L’incidente a Barberino del Mugello

Questo drammatico episodio segue il terribile incidente frontale che ha portato alla morte di tre persone a Barberino del Mugello il giorno di Natale.

Le tre vittime della terribile carambola mortale sono la 29enne insegnante Ester Raccampo di Borgo San Lorenzo, il fidanzato 29enne Edoardo Lombardi di Pistoia, anch’esso insegnante, e Leonardo Nutini, 58 anni, residente a San Piero a Sieve. L’unica sopravvissuta al tragico scontro è stata invece ricoverata in ospedale.

Il sindaco di Dicomano, comune in provincia di Firenze, ha ricordato Lombardi come un insegnante appassionato e attento ai ragazzi: “Ha insegnato lo scorso anno nel nostro istituto comprensivo Desiderio da Settignano e che ci ha accompagnato anche nel viaggio della memoria. Lo ricordo come un professore appassionato, attento ai ragazzi, desideroso di parlare con loro e trasmettergli la bellezza della storia”.