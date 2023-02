Linea Torino-Modane, donna muore travolta dal treno: si ipotizza il gesto volontario, tratta sospesa

Una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno della linea Torino-Modane. L’episodio si è verificato dopo le 18:30. Secondo le prime indagini potrebbe trattarsi di un gesto volontario.

Linea Torino-Modane, donna travolta dal treno

La tragedia si è consumata lungo la linea Torino-Modane, più precisamente nella tratta Torino-Susa.

Come ricostruisce ‘Torino Today’ e confermano dal sito ufficiale della RFI (Rete Ferroviaria Italiana), intorno alle 18:30 una donna è stata travolta e uccisa dal treno in corsa della linea Sfm3.

Fonte foto: TuttoCittà Una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno della linea Torino-Modane

La donna è stata travolta dal treno tra Condove e Sant’Ambrogio di Torino.

Le indagini e l’ipotesi del gesto volontario

Per il momento non è dato conoscere le dinamiche della tragedia.

Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Subito dopo l’episodio sul luogo sono accorsi vigili del fuoco, i carabinieri di Condove, la polizia ferroviaria di Bussoleno e alcuni lavoratori di Trenitalia.

A bordo del treno c’erano circa 100 passeggeri che sono stati fatti scendere per poi essere indirizzati verso i bus sostitutivi.

Le conseguenze sulla linea

Come scrivono sul sito della RFI, per garantire la copertura dei trasporti sulla linea interessata è stato attivato un servizio di bus sostitutivi.

Per il momento, scrivono, “è in corso la riprogrammazione della linea ferroviaria”.

Le forze dell’ordine potrebbero trovarsi ancora sul posto per portare a termine tutti i rilievi necessari alla ricostruzione dell’accaduto.

Mentre scriviamo non sono state rese note le generalità né l’età della donna.

Il precedente nel Lodigiano

Solamente il 20 febbraio gli organi di stampa hanno riportato la tragedia avvenuta a Secugnago, nel Lodigiano, dove un uomo è stato travolto da un convoglio sui binari della Piacenza-Milano da un Intercity in arrivo da Lecce.

Il macchinista aveva notato la sagoma di un uomo ma non aveva potuto fare niente per evitare l’impatto.

Come nel caso delle ultime ore del Torinese, l’episodio aveva causato non pochi disagi per i collegamenti ferroviari, con comprensibili ritardi e bus sostitutivi per garantire la regolarità del servizio.

Notizia in aggiornamento