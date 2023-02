Uomo travolto e ucciso da un treno a Secugnago. Circolazione bloccata e forti ritardi sulla Milano-Piacenza

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragedia nel Lodigiano. Questa mattina un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa nei pressi della stazione ferroviaria di Secugnago. L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Piacenza, con treni cancellati e pesanti ritardi.

Uomo travolto e ucciso da un treno a Secugnago

L’incidente si è verificato attorno alle 7 della mattina di lunedì 20 febbraio nei pressi della stazione ferroviaria di Secugnago, in provincia di Lodi.

Secondo quanto riporta Ansa, un uomo è stato travolto sui binari della linea Piacenza-Milano da un Intercity partito da Lecce e diretto nel capoluogo lombardo.

Vittima non ancora identificata

Sul posto sono intervenuti la Polfer, il personale della scientifica per i rilievi e i vigili del fuoco. Secondo quanto riporta Il Giorno, il macchinista del treno ha notato la sagoma di una persona sui binari ma non ha potuto far niente per evitare l’impatto, che non ha lasciato scampo all’uomo.

Ancora tutte da chiarire le circostanze di quanto avvenuto, se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. La vittima dell’investimento non è ancora stata identificata.

Disagi ai pendolari

L’incidente ha creato numerosi disagi ai pendolari sulla linea ferroviaria Piacenza-Milano. Il traffico ferroviario è andato in tilt in entrambe le direzioni per permettere all’autorità giudiziaria di effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Numerosi i treni regionali che sono rimasti bloccati per decine di minuti nelle stazioni del Lodigiano. Intercity e regionali hanno accumulato fino a 110 minuti di ritardi, alcune treni sono stati cancellati o instradati su percorsi alternativi.

Trenitalia ha fatto sapere che la circolazione ferroviaria è tornata regolare intorno alle 10.30.