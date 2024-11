Sciopero personale Fs sabato 23 e domenica 24 novembre, treni a rischio nel weekend: i motivi della protesta

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un fine settimana complicato per i viaggiatori italiani: dalle ore 21 di sabato 23 novembre alle 21 di domenica 24 novembre, il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato (Fs), Trenitalia, Trenord e Tper incrocerà le braccia per uno sciopero nazionale proclamato da alcune sigle sindacali autonome. La mobilitazione, che coinvolge tutto il settore ferroviario, potrebbe causare ritardi, cancellazioni di treni e modifiche al servizio, con disagi anche prima e dopo l’orario ufficiale di sciopero.

Sciopero personale Fs sabato 23 e domenica 24 novembre

Lo sciopero si inserisce in una vertenza per il rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Attività Ferroviarie.

Secondo quanto dichiarato dall’Unione Sindacale di Base (Usb), i lavoratori protestano contro il costante peggioramento delle condizioni di lavoro e chiedono miglioramenti contrattuali e salariali.

Weekend di sciopero per il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato (Fs), Trenitalia, Trenord e Tper

La mobilitazione arriva a pochi giorni dalla decisione del Garante per gli scioperi di escludere il settore ferroviario dallo sciopero generale indetto da Cgil e Uil per il 29 novembre, aggravando le tensioni tra i sindacati e il governo.

Treni regionali: sarà caos

Trattandosi di un weekend, non saranno applicate le fasce di garanzia per i treni regionali, mentre alcuni collegamenti a lunga percorrenza (Frecce e Intercity) saranno assicurati da Trenitalia.

I viaggiatori possono consultare gli elenchi dei treni garantiti tramite le app e i siti ufficiali delle aziende ferroviarie.

Per i collegamenti regionali, invece, si prevede il caos, con poche certezze su eventuali alternative.

In Lombardia, Trenord avvisa che il servizio suburbano, regionale e aeroportuale potrà subire gravi ripercussioni. In caso di cancellazioni, bus sostitutivi saranno disponibili per i collegamenti aeroportuali del Malpensa Express.

Quando chiedere il rimborso del biglietto

I passeggeri possono richiedere il rimborso per biglietti non utilizzati o riprogrammare il viaggio secondo la disponibilità dei posti.

Per i treni regionali, le richieste devono essere effettuate entro le 24 ore precedenti lo sciopero, mentre per Frecce e Intercity è possibile fino all’orario di partenza del treno.

Dopo lo sciopero dell’8 novembre e con l’agitazione generale del 29 in arrivo, i lavoratori del settore ferroviario confermano la loro strategia di pressione. Per i passeggeri questo si traduce in un mese di disagi e incertezza.