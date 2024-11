Sciopero trasporti 8 novembre 2024: venerdì nero senza fasce di garanzia, quali mezzi circoleranno comunque

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

La giornata di venerdì 8 novembre 2024 sarà particolarmente difficile per chi utilizza abitualmente i mezzi pubblici: è stato indetto uno sciopero nazionale privo di fasce di garanzia. Per 24 ore, i mezzi pubblici saranno sospesi o ridotti e, questa volta, le sospensioni riguarderanno anche quegli orari in cui, generalmente, il servizio di trasporto pubblico viene garantito.

Sciopero dei mezzi pubblici: venerdì 8 novembre niente fasce di garanzia

Lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici di venerdì 8 novembre inizierà alle 5.30 e durerà per l’intera giornata.

Come anticipato, neanche le fasce di garanzia verranno rispettate: si preannunciano, dunque, enormi disagi per i viaggiatori.

Fonte foto: ANSA

Un autobus ATAC nel piazzale della Stazione Termini durante uno sciopero (foto di repertorio)

Inoltre, è prevista una manifestazione nella Capitale, che si terrà davanti alla sede del Ministero dei Trasporti a partire dalle ore 10.30 della stessa giornata.

Quali mezzi circoleranno comunque durante lo sciopero dei trasporti

Come già detto, lo sciopero dei trasporti dell’8 novembre non prevede alcuna fascia di garanzia. A livello locale, comunque, alcuni mezzi saranno in servizio come segue:

Roma : l’ATAC garantirà il 30% delle corse del mattino fino alle ore 8:30, oltre a quelle della fascia oraria 17:00-20:00. Sebbene le linee metro B1 e C potrebbero restare chiuse, le linee A e B saranno operative. Anche i tram e i bus che collegano alle metropolitane e ai treni saranno garantiti;

: l’ATAC garantirà il 30% delle corse del mattino fino alle ore 8:30, oltre a quelle della fascia oraria 17:00-20:00. Sebbene le linee metro B1 e C potrebbero restare chiuse, le linee A e B saranno operative. Anche i tram e i bus che collegano alle metropolitane e ai treni saranno garantiti; Milano : la Cotral garantirà le corse mattutine fino alle 8:30 e quelle della fascia oraria 17:00-20:00 al 30% del servizio. Per quanto riguarda la metropolitana, saranno garantite le linee M1, M2, M3, M5 e la tratta M4 San Cristoforo-San Babila fino alle 8:45 e nella fascia oraria 15:00-18:00. La linea M4, invece, resterà in funzione per l’intera giornata senza variazioni. I servizi Trenord, tuttavia, non saranno garantiti, poiché lo sciopero riguarda anche il personale ferroviario;

: la Cotral garantirà le corse mattutine fino alle 8:30 e quelle della fascia oraria 17:00-20:00 al 30% del servizio. Per quanto riguarda la metropolitana, saranno garantite le linee M1, M2, M3, M5 e la tratta M4 San Cristoforo-San Babila fino alle 8:45 e nella fascia oraria 15:00-18:00. La linea M4, invece, resterà in funzione per l’intera giornata senza variazioni. I servizi Trenord, tuttavia, non saranno garantiti, poiché lo sciopero riguarda anche il personale ferroviario; Trentino : si seguirà l’esempio di Roma e Milano, con corse garantite al 30% solo tra le 5:30 e le 8:30 e tra le 16:00 e le 19:00;

: si seguirà l’esempio di Roma e Milano, con corse garantite al 30% solo tra le 5:30 e le 8:30 e tra le 16:00 e le 19:00; Torino : diverse linee metro verranno garantite dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15, mente il servizio extraurbano garantirà le corse della mattina fino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30;

: diverse linee metro verranno garantite dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 15, mente il servizio extraurbano garantirà le corse della mattina fino alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30; Napoli : la metro 1 verrà garantita per la tratta Policlinico–Garibaldi dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 fino alle 20;

: la metro 1 verrà garantita per la tratta Policlinico–Garibaldi dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 fino alle 20; Bologna, Genova e Ferrara: il trasporto pubblico non sarà garantito per l’intera giornata.

Servizi minimi garantiti durante lo sciopero

Per tutta la durata dello sciopero dell’8 novembre 2024, in linea generale, sarà impiegato il 30% del personale. Oltre alle corse già menzionate, verranno comunque garantiti i servizi indispensabili, tra cui i trasporti per le scuole materne ed elementari e i servizi di trasporto per persone con disabilità.

Proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, uno sciopero senza fasce di garanzia non veniva indetto dal 2005.