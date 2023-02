Muore investito da un treno in Calabria, non si esclude la pista del suicidio: indagini in corso

Tragedia a Villapiana, in provincia di Cosenza. Un uomo, le cui generalità sono al momento sconosciute, è morto dopo essere stato investito da un treno a circa trecento metri dalla stazione della città calabrese.

Dinamica da chiarire

Il fatto è avvenuto, secondo quanto riferito dall’Ansa, per cause che sono in corso di accertamento, nel primo pomeriggio di venerdì 3 febbraio 2023.

L’ipotesi al momento più accreditata è quella del suicidio. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, gli agenti della Polfer e alcuni operatori della Protezione civile.

L’uomo è stato travolto e ucciso dal treno Frecciaargento Sibari – Bolzano, in transito in quel momento, secondo quanto riporta Qui Cosenza.

Bloccata la circolazione dei treni

Il probabile suicidio ha inevitabilmente causato pesanti disagi alla circolazione dei treni. Per qualche ora è stato impossibile procedere con l’evacuazione del convoglio in sicurezza facendo scendere i passeggeri a causa dell’assenza di marciapiede.

I volontari della Protezione civile hanno così provveduto a supportare i passeggeri con acqua e cibo.

Rilievi in corso

Il traffico ferroviario è momentaneamente bloccato per consentire l’effettuazione dei rilievi necessari per chiarire la dinamica.

I treni regionali hanno subito variazioni e ritardi, ed è stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Cosenza e Sibari.

Non è la prima persona a morire sui binari dall’inizio dell’anno ad oggi. Un italiano di 47 anni è morto travolto da un treno alla stazione Termini di Roma nella serata di giovedì 26 gennaio.

A Chiari, in provincia di Brescia, un 15enne è morto nella stazione travolto da un treno. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe tentato di attraversare i binari proprio nel momento in cui il convoglio stava arrivando. Il treno lo avrebbe colpito di striscio, ma l’impatto è stato comunque violentissimo e per il 15enne non c’è stato nulla da fare.