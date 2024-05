Atterraggio d'emergenza a Milano Malpensa per un aereo Turkish Airlines: fumo dal motore, cosa è successo

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un aereo della Turkish Airlines ha richiesto un atterraggio di emergenza a Milano Malpensa. Il volo, diretto a Istanbul, è decollato alle 20 di venerdì 17 maggio, ma poco dopo sono stati notati problemi, con fumo che usciva da uno dei motori. Il pilota ha seguito le procedure, ottenendo il permesso di rientrare. All’aeroporto si sono attivati i soccorsi, inclusi vigili del fuoco, polizia e personale medico. Fortunatamente, a parte lo spavento per i passeggeri, non ci sono stati feriti. Ora sarà compito delle autorità condurre le indagini per appurare le cause del problema al velivolo.

Problemi in volo per aereo della Turkish Airlines partito da Milano Malpensa

L’aereo della Turkish Airlines, diretto a Istanbul, ha manifestato problemi dopo essere partito dall’aeroporto di Milano Malpensa, con la gravità della situazione che ha portato il comandante a preferire il rientro.

Nella serata di venerdì 17 maggio, quindi, intorno alle 20, il velivolo della compagnia turca ha chiesto di poter rientrare allo scalo milanese, innescando l’allarme.

L’aereo ha chiesto alla torre di controllo di poter rientrare a Milano Malpensa, dopo problemi al motore

Le problematiche sarebbero sorte già alcuni minuti dopo il decollo: abbondante il fumo che ha iniziato a fuoriuscire da uno dei motori, aspetto che ovviamente ha provocato la preoccupazione dell’equipaggio a bordo.

Come impone la procedura in questi casi, il pilota dell’aereo ha quindi chiesto alla torre di controllo di poter effettuare un atterraggio di emergenza, al fine di effettuare le doverose verifiche sul velivolo.

L’atterraggio d’emergenza del volo Turkish Airlines: controlli e soccorsi

L’aereo in origine diretto a Istanbul ha quindi ottenuto l’autorizzazione dalla torre di controllo di Milano Malpensa per rientrare.

All’aeroporto erano già pronti i soccorsi della Polaria, gli agenti della questura di Varese, i vigili del fuoco, e i soccorritori del 118. Per quanto riguarda gli eventuali soccorsi, tre ambulanze e due automediche dell’agenzia Areu erano presenti in aerostazione.

Nessun viaggiatore, tuttavia, ha richiesto assistenza medica. Dopo l’atterraggio, i passeggeri sono stati guidati fuori dall’aereo e supportati presso l’aeroporto.

Sebbene non siano state segnalate persone ferite, fra le persone coinvolte è stata riscontrata una forte (e comprensibile) agitazione. L’allerta è stata infine revocata verso le 21.15.

Le indagini sull’incidente: cosa è successo al motore dell’aereo

Il velivolo coinvolto è un Airbus A330-303 con otto anni di servizio. L’aereo è stato parcheggiato sul varco di emergenza del piazzale T2 dell’aeroporto. Attualmente, le autorità stanno investigando per determinare la causa della fuoriuscita di fumo dal motore.

Non è un mese fortunato per il settore aereo della Turchia: di recente, un atterraggio d’emergenza di un aereo cargo a Istanbul ha rischiato di finire in tragedia.