Morta investita da un treno a Milano in stazione Garbagnate, si registrano ritardi e cancellazioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Incidente sui binari. Una donna di 48 anni è morta investita da un treno Malpensa Express a Milano tra le stazioni di Novate e Garbgante martedì 14 maggio. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica, non è chiaro infatti se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Confermati ritardi e cancellazioni sulla linea ferroviaria.

Donna travolta da un treno

Una donna è stata travolta da un treno nella stazione di Garbagnate (a inizio mese un altro incidente simile sulla linea). La tragedia è avvenuta nella mattina di martedì 14 maggio, poco prima delle 6:00. Lo ha riportato l’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu) giunta sul posto.

Il treno coinvolto è il Malpensa Express numero 310, partito dal terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa alle 5:20 e diretto a Milano Cadorna (è successo anche a Roma di recente, dove ha perso la vita un giovane).

Fonte foto: Tuttocittà.it Donna travolta da un treno nella stazione di Garbagnate (Milano)

Le dinamiche dell’incidente: ipotesi suicidio

Non sono ancora confermate le dinamiche dell’incidente che ha tolto la vita alla donna nella mattinata di oggi. Gli agenti indagano sull’ipotesi dell’incidente, ma non è escluso il suicidio.

I Carabinieri della Compagnia di Rho stanno eseguendo gli accertamenti del caso. Sembra che anche un uomo di 37 anni è rimasto coinvolto, ma ancora non è chiaro in che modo.

Soccorsi inutili

Inutili i soccorsi per la donna di 48 anni. Al momento dell’arrivo dei mezzi del 118, pochi minuti dopo la chiamata di emergenza, la donna aveva già perso la vita.

Non c’è stato nulla da fare, l’incidente è risultato fatale sul colpo. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ritardi e cancellazioni

A causa dell’incidente, il traffico ferroviario è stato rallentato e bloccato in alcune tratte. Tra le stazioni di Saronno e Novate Milanese non sono previsti treni nelle prossime ore. Disagi sulle linee Laveno-Varese-Saronno-Milano e Como-Saronno-Milano Il Malpensa Express è fermo, in alternativa è stato attivato un servizio di autobus sostitutivo tra il Terminal 2 dell’aeroporto di Malpensa e la stazione di Milano Cadorna.

Ecco l’elenco dei treni cancellati e le modifiche alla circolazione:

316 (MALPENSA AEROPORTO T2 06:50 – MILANO CADORNA 07:34)

309 (MILANO CADORNA 05:57 – MALPENSA AEROPORTO T2 06:40)

813 (MILANO CADORNA 06:32 – SARONNO 07:07)

815 (MILANO CADORNA 07:02 – SARONNO 07:37)

313 (MILANO CADORNA 06:57 – MALPENSA AEROPORTO T2 07:40)

2920 (MILANO CENTRALE 06:25 – MALPENSA AEROPORTO T2 07:22)

2925 (MALPENSA AEROPORTO T2 07:37 – MILANO CENTRALE 08:37)

12018 (VARESE NORD 06:50 – MILANO CADORNA 07:52)ù

I treni non viaggiano tra Saronno e Novate, ma potrebbero subire ulteriori variazioni di percorso:

1214 (NOVARA NORD 06:11 – MILANO CADORNA 07:14) termina a BUSTO A. FN

1213 (MILANO CADORNA 06:47 – NOVARA NORD 07:55) parte da BUSTO A. FN

24121 (SARONNO 07:08 – LODI 08:37) parte da MILANO BOVISA