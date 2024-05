Temporali nonostante l'anticiclone, le previsioni meteo: allerta rossa in Veneto, arancione in altre regioni

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Ancora maltempo. Il terzo weekend di maggio è segnato dall’anticiclone, che però non riuscirà ad allontanare del tutto pioggia e temporali. Venerdì 17 maggio di allerta rossa in Veneto, arancione in Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Instabilità confermata sabato 18 maggio e domenica 19 maggio. Ecco le previsioni meteo del fine-settimana.

Allerta meteo rossa in Veneto venerdì 17 maggio

Rischio idraulico

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

Fonte foto: 123RF

Rischio idrogeologico

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Allerta meteo arancione in tre regioni venerdì 17 maggio

Rischio idraulico

Lombardia: nodo idraulico di Milano;

nodo idraulico di Milano; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento.

Rischio idrogeologico

Friuli-Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano;

Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano; Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Allerta meteo gialla in quattro regioni venerdì 17 maggio

Rischio idraulico

Friuli-Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale;

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale; Veneto: Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Rischio temporali

Friuli-Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Rischio idrogeologico

Friuli-Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre;

Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre; Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale;

Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale; Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Pianura settentrionale.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 17 maggio

Nord: variabilità con qualche acquazzone o brevi temporali, più probabili tra pomeriggio e sera; non mancheranno ampie zone di sereno. Temperature in lieve aumento, massime tra 20 e 24 gradi;

variabilità con qualche acquazzone o brevi temporali, più probabili tra pomeriggio e sera; non mancheranno ampie zone di sereno. Temperature in lieve aumento, massime tra 20 e 24 gradi; Centro: in prevalenza soleggiato su gran parte dei settori, con qualche annuvolamento irregolare di passaggio. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 25 gradi;

in prevalenza soleggiato su gran parte dei settori, con qualche annuvolamento irregolare di passaggio. Temperature stazionarie, massime tra 22 e 25 gradi; Sud: sole prevalente con qualche locale addensamento sui settori tirrenici peninsulari, specie al mattino. Temperature in contenuta diminuzione, massime tra 24 e 28.

Sabato 18 maggio

Nord : tempo in prevalenza soleggiato; al pomeriggio variabilità sulle zone alpine con qualche rovescio in locale sconfinamento serale al Piemonte. Temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi;

: tempo in prevalenza soleggiato; al pomeriggio variabilità sulle zone alpine con qualche rovescio in locale sconfinamento serale al Piemonte. Temperature stabili, massime tra 20 e 24 gradi; Centro: sole prevalente ma con instabilità pomeridiana su basso Lazio, Abruzzo interno e sull’ Appennino con locali rovesci o temporali. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 27 gradi;

sole prevalente ma con instabilità pomeridiana su basso Lazio, Abruzzo interno e sull’ Appennino con locali rovesci o temporali. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 27 gradi; Sud: nubi in aumento con qualche rovescio o temporale in arrivo da ovest. Temperature in ascesa sul versante adriatico, massime tra 25 e 30 gradi.

Domenica 19 maggio

Nord: nuvolosità irregolare con possibilità per qualche pioggia o acquazzone nella seconda parte del giorno, in particolare su Emilia Romagna e rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 22 e 26 gradi;

nuvolosità irregolare con possibilità per qualche pioggia o acquazzone nella seconda parte del giorno, in particolare su Emilia Romagna e rilievi. Temperature in lieve aumento, massime tra 22 e 26 gradi; Centro: instabilità in aumento con rovesci o temporali, in particolare tra pomeriggio e sera. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi;

instabilità in aumento con rovesci o temporali, in particolare tra pomeriggio e sera. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 23 e 27 gradi; Sud: tempo instabile con qualche acquazzone o temporale sparso; fenomeni più probabili nel corso del pomeriggio. Temperature in lieve calo, massime tra 23 e 27 gradi.