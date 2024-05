Alluvione in Lombardia dopo l'esondazione di Lambro e Seveso, disagi non solo a Milano: i comuni coinvolti

Milano e gran parte della Lombardia sono allagate dopo l’abbondante pioggia caduta per 24 ore. E secondo le previsioni, la situazione proseguirà anche nella giornata del 16 maggio. Dopo il fiume Lambro sono esondati anche il Seveso e il Sillaro. Situazione particolarmente critica a Milano, Gessate e Borgetto Lodigiano.

Alluvione in Lombardia, la situazione

Oltre 200 gli interventi dei pompieri nei territori coinvolti dalle pesanti piogge alle quali sono seguite le esondazioni di fiumi e navigli. Più di 100 interventi sono stati eseguiti nella sola provincia di Milano. Molti sono stati effettuati in provincia di Monza e nelle zone limitrofe.

A Milano un uomo che si trovava in pericolo di vita è stato tratto in salvo ed è in buone condizioni. E in via Rilke i sommozzatori dei vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare una donna disabile che non poteva uscire di casa. A Bellinzago Lombardo carabinieri e pompieri hanno tratto in salvo bambini e adulti.

A Milano intere strade sono state chiuse e linee del bus sono state deviate. Per aggiornamenti in diretta sullo stato delle linee di superficie si consiglia di consultare il sito di Atm.

Stessa situazione in diversi comuni vicini, come Cologno Monzese e i già citati Gessate e Borgetto Lodigiano. Ma non è solo l’acqua a creare problemi alla circolazione: strade e binari dei mezzi pubblici sono bloccati da diversi rami e alberi caduti.

A Monza il parco è stato chiuso per l’esondazione del fiume Lambro. Auto sommerse in un parcheggio e asili e scuole evacuati nel pomeriggio. Il sindaco ha invitato la popolazione a non utilizzare l’auto.

A Bernareggio ha ceduto un muro di contenimento e tre famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale.

A Milano la vasca di laminazione si è colmata e l’acqua ha invaso il quartiere Niguarda.

Disagi sui treni, in particolare sulle linee Varese-Milano-Treviglio, Milano-Lecco e Novara-Milano-Pioltello.

Il rimpallo politico

“Grazie all’attivazione delle vasche di laminazione – ha detto l’assessore al Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi – già realizzate da Regione Lombardia, che limitano le piene del Lambro, stiamo fronteggiando una situazione davvero difficile e contenendo impatti ancor più pesanti su tutti i comuni a valle, in particolare Milano, Monza e Cinisello Balsamo”.

Poi una frecciatina alla giunta milanese: “Al Comune di Milano e in particolare all’assessore competente diciamo di avere più attenzione verso la manutenzione ordinaria, in particolare a quella della rete idraulica e delle acque di pioggia che stanno allagando sottopassi, strade e diverse zone della città”.

Dal Comune si ripassa la palla alla Regione: “Una vasca da sola non basta, servono anche quelle di Senago, Lentate e Paderno-Varedo. Dobbiamo fare tutte le vasche, per questo diciamo a Regione Lombardia che non dobbiamo perdere un minuto”, ha dichiarato l’assessore milanese alla Sicurezza, Marco Granelli.

Prosegue l’allerta meteo in Lombardia

L’allerta meteo proseguirà anche nella giornata del 16 maggio. La pioggia continuerà a martellare Piemonte e Lombardia, poi si sposterà verso Emilia-Romagna e Veneto.