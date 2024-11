Via Montenapoleone a Milano è la più costosa al mondo per i marchi del lusso: la spesa annuale al metro quadro

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Per la prima volta la via commerciale con negozi di lusso più costosa al mondo si trova in Italia: si tratta di via Montenapoleone a Milano, dove i prezzi possono arrivare a 20mila euro al metro quadro e un palazzo è stato venduto a oltre un miliardo di euro.

La strada più cara al mondo

Il 34esimo report “Main Streets Across the World”, realizzato da Cushman & Wakefield, una delle maggiori società private del mercato immobiliare mondiale, ha portato un nuovo primato all’Italia.

“Via Montenapoleone di Milano ha superato la Fifth Avenue di New York come destinazione retail più costosa al mondo – viene scritto nel report – questo cambiamento segna la prima volta dell’Europa al primo posto nella storia del report”.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà La zona di Milano dove si trova via Montenapoleone, la strada più costosa al mondo

“Ciò riflette una robusta crescita dei canoni di locazione sulla strada italiana, superiore al 30% negli ultimi due anni, ulteriormente rafforzata quest’anno dall’apprezzamento dell’euro rispetto al dollaro statunitense” viene spiegato nel documento.

I costi di via Montenapoleone a Milano

Sebbene via Montenapoleone fosse “solo” al sesto posto nella classifica del “Fascino delle principali vie dello shopping mondiale” di dieci anni fa, dietro Sidney, Londra, Parigi, Hong Kong e New York, i suoi prezzi sono oggi in cima alla lista dei luoghi con gli affitti medi più costosi.

Via Montenapoleone è passata dal secondo posto del 2023 al primo di quest’anno, scalzando New York, con un canone massimo di 20mila euro al metro quadro all’anno, mentre la Upper 5th Avenue di New York è ferma a 19.537 euro al metro quadro annui.

Chiude il podio New Bond Street di Londra, con un canone massimo di 17.210 euro al metro quadro all’anno.

Il prezzo dei palazzi in via Montenapoleone

L’incremento dei prezzi in via Montenapoleone è evidente anche da alcune operazioni chiuse negli ultimi mesi a cifre esorbitanti. Tra queste, rientra sicuramente l’acquisto di un edificio storico, risalente al Settecento, che si trova al civico 8.

Nel palazzo da oltre 11.800 metri quadri di superficie lorda e più di 5.000 metri quadri di superficie commerciale, ci trovano in affitto le boutique di Saint Laurent, Prada e Cova.

L’acquisto è stato effettuato lo scorso aprile dal gruppo Kering (che comprende brando come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga) per circa 1,3 miliardi di euro, rendendola l’operazione più elevata come valore per singolo asset avvenuta in Italia.