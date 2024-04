Kering acquista un palazzo in via Montenapoleone a Milano per 1,3 miliardi di euro: venduto da Blackstone

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Kering ha acquistato un palazzo di via Montenapoleone, a Milano, da Blackstone per 1,3 miliardi. Si tratta dell’operazione più elevata come valore per singolo asset avvenuta in Italia, acquisto che fissa nuovi canoni nella definizione dei valori delle vie del lusso.

Acquisto record di Kering a Milano

Il gruppo Kering, che nel proprio portafoglio vanta una serie di brand del mondo della moda, della pelletteria e della gioielleria, ha chiuso un’operazione immobiliare da record che l’ad Francois Henri Pinault non voleva farsi sfuggire.

Da Blackstone, che l’aveva comprato nel 2021, ha infatti acquistato l’edificio storico di via Montenapoleone 8 i cui affittuari, al momento, sono Saint Laurent, Prada e Cova. L’acquisto, secondo quanto trapela, si è chiuso per cifre vicine a 1,3 miliardi di euro.

La zona in cui Kering ha acquistato il palazzo a Milano, in via Montenapoleone 8

Situato in uno degli incroci più importanti del Quadrilatero della Moda, il palazzo settecentesco si sviluppa su cinque piani.

Nel 2021 era già stata l’operazione più esosa per società immobiliari in Italia. All’epoca era stata ceduta da Reale Compagnia Italiana che lo aveva venduto come il “più grande e iconico” del lotto essendo uno dei “migliori luxury fashion corners al mondo”.

Il palazzo di via Montenapoleone

L’edificio acquistato da Kering a Milano vanta oltre 11.800 metri quadri di superficie lorda.

L’immobile, tra l’altro, comprende più di 5.000 metri quadri di superficie commerciale, una delle più ampie di via Montenapoleone.

L’operazione spiegata da Kering

Il gruppo, che ha nel suo portafoglio Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin e Ginori 1735, in un comunicato ha annunciato l’acquisto dell’immobile di via Montenapoleone 8 spiegando l’operazione.

Da Kering, infatti, fanno sapere che l’investimento fa parte di una strategia immobiliare selettiva dell’azienda che ha l’obiettivo di assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue Maison.

Via Montenapoleone, tra l’altro, continua a esser un riferimento per il lusso. Infatti, secondo quanto emerge dal rapporto della società immobiliare Cushman & Wakefield dedicato alle vie del lusso alla fine di novembre, la via della moda milanese è al secondo posto mondiale dopo la Fifth Avenue di New York. Se si prende in esame il parametro degli affitti dei negozi, è invece la prima in Europa.