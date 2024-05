Esondato il fiume Lambro a Milano, sommozzatori dei vigili del fuoco recuperano una signora disabile

A Milano, dove il fiume Lambro esondato ha causato gravi disagi, il 15 maggio i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno recuperato una persona disabile in difficoltà. In totale i pompieri hanno eseguito un’ottantina di interventi. Alcune linee di bus e tram sono state deviate, traffico intenso in tutta la città sin dalle prime ore del mattino.

Esondato il fiume Lambro: Vigili del Fuoco di Milano al lavoro

Risultano allagate diverse strade e piazze del quartiere lambito dal Lambro. Sono stati evacuati alcuni edifici.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno utilizzato un gommone per rispondere alla richiesta d’aiuto di una signora disabile che si trovava in casa in via Rilke e doveva recarsi in ospedale per una visita medica programmata.

Fonte foto: ANSA Una delle vie invase dall’acqua a Milano

In alcune zone l’acqua ha raggiunto il metro e mezzo. Ovviamente forti le conseguenze per il traffico, che dalla mattinata è intenso in buona parte della città.

Atm ha comunicato che i bus 45, 66 e 88/ che passano per via Vittorini sono stati deviati e che le linee 2,3 e 9 del tram sono state interrotte a causa degli allagamenti degli scambi in altre zone della città.

La Lega va all’attacco dell’amministrazione comunale

L’allagamento di parte della città ha scatenato la bagarre politica. In prima linea la Lega.

“I residenti del quartiere Ponte Lambro stamane si sono svegliati alle luci dell’alba con la strada e i palazzi allagati a causa della fuoriuscita del fiume Lambro. È incredibile che i soccorsi siano arrivati con più di 2 ore di ritardo”: la denuncia è di Samuele Piscina, consigliere comunale di Milano e segretario provinciale della Lega, e di Davide Ferrari Bardile, consigliere in Municipio 4.

Secondo i due esponenti del Carroccio, “gli abitanti del quartiere già all’alba avevano prontamente avvisato la Polizia Locale per chiederne l’intervento immediato. Solo alle 9 passate si è vista arrivare la prima pattuglia per sfollare i cittadini bloccati in casa senza corrente”.

Nel mirino anche la Protezione Civile, che sarebbe arrivata sul posto molto tempo dopo i pompieri.

“Esondazione continua ma controllata e monitorata”

Diverse le segnalazioni arrivate al 115 da parte degli inquilini delle case popolari comunali a gestione di via Rilke dove sgorga acqua dal tetto.

L’edificio è completamente allagato, nel mirino dell’opposizione c’è il mancato funzionamento delle pompe che avrebbero dovuto garantire che i sotterranei rimanessero asciutti.

Il fiume Lambro, dicono i vigili del fuoco, è “in continua esondazione anche se controllata e monitorata permanentemente”.