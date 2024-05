Colpito da un fulmine in provincia di Bari: morto ragazzo di 17 anni, stava pascolando il gregge con il padre

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine nelle campagne di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Il ragazzino era impegnato in attività di pascolo insieme al padre.

Colpito da un fulmine a Santeramo in Colle

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di sabato 18 maggio. A un certo punto il tempo è peggiorato e i due sono stati sorpresi da un violento temporale. Un fulmine ha colpito il 17enne, che non è morto sul colpo: il giovane ha avuto la forza di rialzarsi, ma è spirato poco dopo per arresto cardiocircolatorio.

Il posto è stato raggiunto dai carabinieri e dal personale del 118, che ha solo potuto prendere atto del decesso della vittima.

Santeramo in Colle è un comune di oltre 25.000 abitanti della città metropolitana di Bari.

Maltempo a Bari

Nella giornata di sabato 18 maggio una forte ondata di maltempo si è abbattuta sulla città di Bari e sul circondario.

La pioggia ha causato disagi alla circolazione stradale e allagamenti. Alcuni sottopassaggi sono stati chiusi al traffico. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti in garage e scantinati.

[Notizia in aggiornamento]