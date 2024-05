Morto Dabney Coleman, l'attore specializzato in ruoli da cattivo si è spento a 92 anni in California

È morto all’età di 92 anni l’attore hollywoodiano Dabney Coleman. Coleman è deceduto giovedì 16 maggio nella sua casa di Santa Monica, in California. Nel corso della sua lunga carriera aveva recitato in molti ruoli, ma era entrato nell’immaginario collettivo per l’immagine di cattivo o di personaggio burbero e tutto d’un pezzo.

Morto l’attore Dabney Coleman

“Ha esalato il suo ultimo respiro terreno in modo pacifico e squisito, circondato dalla famiglia. Mio padre ha trascorso il suo tempo qui sulla terra con una mente curiosa, un cuore generoso e un’anima infuocata dalla passione, dal desiderio e dall’umorismo”. Questo l’annuncio fatto dalla figlia Quincy Coleman.

La carriera di Dabney Coleman

Dabney Coleman nacque nel 1932 ad Austin, in Texas. Dopo avere prestato servizio nell’esercito si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza, ma la lasciò a un passo dalla laurea per inseguire il sogno di diventare attore.

Fonte foto: IPA

Il cast di Wargames – Giochi di guerra, film del 1983. Da sinistra: Dabney Coleman, Matthew Broderick, Ally Sheedy e John Wood.

L’esordio avvenne a teatro, poi seguirono anni in ruoli minori per la tv e il cinema. Dabney Coleman divenne noto al grande pubblico americano nel 1976, quando venne selezionato per interpretare il ruolo del sindaco corrotto del villaggio di Fernwood nella soap opera Mary Hartman.

Negli anni successivi arrivò la partecipazione a film come Wargames – Giochi di guerra del 1983, C’è posta per te del 1998 e L’inferno di cristallo del 1974.

I premi vinti

Dabney Coleman vinse un Golden Globe per il suo ruolo nella serie tv The Slap Maxwell Story e un Emmy Award come miglior attore non protagonista nel film drammatico per la tv Costretto al silenzio del 1987.

Durante la sua carriera indossò i panni del caratterista con i baffi e dall’espressione dura. Un ruolo degno di nota fu quello del boss maschilista e opprimente nella commedia Dalle 9 alle 5… orario continuato con Jane Fonda e Dolly Parton. Ma anche quello del regista televisivo Franklin Hart Jr nel film Tootsie con Dustin Hoffman.

Dabney Coleman lascia quattro figli: Quincy, Meghan, Kelly e Randy. Tutti hanno intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo.