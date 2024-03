Morto Louis Gossett Jr attore di Ufficiale e Gentiluomo: il primo nero a vincere l'Oscar come non protagonista

Hollywood e il cinema mondiale a lutto: Louis Gossett Jr., il sergente Emil Foley di Ufficiale e Gentiluomo, è morto all’età di 87 anni. L’attore si è spento a Santa Monica, in California.

Morto l’attore Louis Gossett Jr, il sergente Emil Foley di Ufficiale e Gentiluomo

Al momento sono ancora sconosciute le cause del decesso. Gossett vanta un illustre primato, è stato il primo uomo afroamericano a vincere l’Oscar da attore non protagonista per il suo ruolo nel film con Richard Gere.

Prima di lui l’ambita statuetta fu vinta dagli afroamericani Hattie McDaniel (migliore attrice non protagonista nel 1940 in Via col Vento) e Sidney Poitier (miglior attore protagonista nel 1964 per I gigli del campo).

Fonte foto: IPA

Nativo di Brooklyn, New York, Gossett ha esordito a 17 anni in una produzione scolastica. Studiò alla New York University e grazie alla sua altezza, 193 cm, ebbe anche la possibilità di giocare a basket, ma alla fine preferì dedicarsi al teatro.

L’amicizia con James Dean e il trionfo agli Oscar

Divenne amico di James Dean e studiò recitazione con Marilyn Monroe, Martin Landau e Steve McQueen.

Il suo debutto al cinema è datato 1961 quando ottenne una parte nel film ‘Un grappolo di sole’ (ebbe il ruolo dello sceriffo George Murshinson). Circa un ventennio dopo fu il già citato sergente Emil Foley di Ufficiale e Gentiluomo, vincendo l’Oscar.

La sua morte arriva a poche settimane da quella di un’altra star hollywoodiana, Carl Weathers, che interpretò Apollo Creed in Rocky.

La lotta contro il razzismo

Dopo essere finito in manette o fermato dalla polizia diverse volte per motivi razziali, Gossett diede vita alla Eracism Foundation, creata con lo scopo di creare un mondo in cui non esista il razzismo.

La vita privata: tre matrimoni e due figli

Gossett è stato sposato tre volte ed è padre di due figli, di cui uno adottivo. Dopo il primo matrimonio con Hattie Glascoe, nel 1973 convolò a nozze con Christin Mangosging, dalla quale l’anno dopo ebbe un figlio, Satie, e dalla quale divorziò nel 1975.

Nel 1987 sposò Cindy James-Reese. La coppia adottò un figlio, Sharron, e divorziò nel 1992.