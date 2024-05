Bruno Vespa furioso per il duello Giorgia Meloni-Elly Schlein saltato: l'attacco a Travaglio, Santoro e Biagi

Bruno Vespa non ci sta e protesta per l’annullamento del duello televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, ricordando alcuni casi in cui, secondo lui, non sono stati rispettati i termini della par condicio. Nel mirino del conduttore di Porta a Porta finiscono Travaglio, Santoro e Biagi.

Bruno Vespa all’attacco sull’annullamento del duello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein

Vespa ha criticato apertamente i vertici di viale Mazzini in merito alla marcia indietro sul confronto televisivo tra le leader di centrodestra e centrosinistra originariamente in programma il 23 maggio.

Il giornalista ha detto la sua il 16 maggio nel corso di Cinque minuti:

“Si parla molto in questi giorni di par condicio. E se ne parla in maniera così attenta, così puntuale, perfino così esasperata che è saltato il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein”.

Lo storico conduttore Rai ha poi ricordato che nel 2022 saltò il confronto tra Enrico Letta e la stessa Giorgia Meloni e che nel 2001, con Silvio Berlusconi e Francesco Rutelli, successe la stessa cosa.

La par condicio e i casi Luttazzi-Travaglio, Santoro e Biagi

Lo sfogo di Vespa è poi proseguito citando ciò che accadde il 14 marzo 2001, quando la tv pubblica diede spazio a Marco Travaglio, intervistato da Daniele Luttazzi. Forse ti può interessare Confronto tv in vista delle Europee, Enrico Mentana e La7 si propongono: invitati tutti i leader, sì di Conte Enrico Mentana (La7) ha invitato i leader delle liste delle prossime elezioni europee in un confronto tv in due round: il primo mercoledì 5 e il secondo giovedì 6 giugno In quel caso l’attuale direttore de Il Fatto Quotidiano, “ricordò come, in base a testimonianze di pentiti, prima di organizzare le stragi, il mafioso Totò Riina aveva incontrato Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri. Ma Luttazzi e Travaglio non tennero conto dell’archiviazione che la procura di Caltanissetta aveva chiesto per quei fatti”, ha commentato il presentatore. Non è mancata anche una stoccata a Michele Santoro reo, secondo Vespa, di aver condotto nell’aprile 2021 una trasmissione in cui “sei ospiti su sette erano contro Berlusconi e Dell’Utri, tanto che fu necessario mandare in onda una trasmissione riparatrice perché fu riconosciuta la scorrettezza di quell’impostazione”.

Critiche anche a Enzo Biagi e Roberto Benigni Infine il caso Biagi-Benigni durante la trasmissione Il fatto di Enzo Biagi: in quella circostanza, a pochi giorni dalle elezioni, l’attore dichiarò “Berlusconi probabile presidente del Consiglio è una cosa innaturale”. Forse ti può interessare Elezioni Europee, occhio ai candidati italiani: da Giorgia Meloni a Elly Schelin, tutti i big in campo Da Giorgia Meloni a Elly Schlein, tanti leader di partito si candidano alle elezioni Europee (anche se non andranno a fare i deputati): chi sono Vespa ha ricordato come tale affermazione fu accompagnata dalle risate dello stesso premio Oscar sugli alleati del Cavaliere, Umberto Bossi e Gianfranco Fini. L’allora leader di Forza Italia uscì vittorioso dalla tornata elettorale, “ma la campagna televisiva gli costò da 1 a 3 milioni di voti”, ha detto Vespa, mettendo l’accento sul fatto che, a suo dire, l’annullamento del confronto Meloni-Schlein sia un errore.