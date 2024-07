Roberto Da Crema, cosa riuscì a vendere il Baffo a Berlusconi, Greggio, Loredana Bertè, Sandra e Raimondo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberto Da Crema, lo storico televenditore da molti conosciuto come il “Baffo“, ha tracciato un bilancio dei suoi quarant’anni di carriera, durante i quali è riuscito a vendere moltissimi prodotti a diversi personaggi famosi, tra cui Silvio Berlusconi, Loredana Bertè, Ezio Greggio, Antonio Ricci, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Il Baffo e gli orologi venduti a Berlusconi

In un’intervista concessa al Gambero Rosso, Roberto Da Crema ha ricordato: “A Berlusconi ho venduto gli orologi, Loredana Bertè comprava le pentole, Ezio Greggio la scala snodata, Raimondo Vianello e Sandra Mondaini presero i miei giubbotti in ecopelle, pretesero che li consegnassi io a loro a Milano 2″.

Ancora il Baffo: “E poi i forni pizza… ne ho venduti 350 mila, anche Antonio Ricci l’ha comprato”.

Fonte foto: ANSA

Lo storico televenditore Roberto Da Crema, detto il Baffo, in una foto d’archivio.

Le televendite oggi secondo Roberto Da Crema

Secondo Roberto Da Crema, oggi le televendite “non funzionano più come prima”.

Il Baffo ha spiegato: “Adesso ci sono mille canali televisivi, all’epoca c’era solo Rete A, la rete nazionale per le televendite per eccellenze, andavamo in onda io, Wanna Marchi, Guido Angeli, pochi venditori su una tv nazionale, si facevano numeri incredibili”.

Cosa fa oggi Roberto Da Crema: da televenditore a pescatore

La sveglia di Roberto Da Crema, oggi, è alle 5:30. Poi l’imbarco in solitaria a 12 miglia dalla costa di Lampedusa per pescare dentici “un po’ da mangiare e un po’ da regalare”.

Pranzo alle 14 e bagno in mare alle 15:30. Qualche ora di riposo e alle 18 pesca di calamari al tramonto. La nuova vita di Roberto Da Crema è (anche) questa.

Il Baffo ha raccontato: “Sì, sono un pescatore, sono arrivato qua a Lampedusa 8 anni fa. Ho sempre pescato nei fiumi, ma il mare è un’altra cosa. Se cucino il pesce? Lo regalo anche agli amici, oggi l’ho mangiato con Anastasia e Marco, qui a casa mia, e poi lo regalo anche a un amico che ha un ristorante a San Donato Milanese”.

Sul suo passato in carcere ha detto: “Sono stato solo 6 giorni. Ero spiazzato psicologicamente e non mangiavo, ho bevuto solo tè e mangiavo biscotti, una volta ho chiesto un ghiacciolo, era giugno e faceva caldo. Ho perso sette chili in pochissimi giorni. Non mangiavo perché avevo paura di sentirmi male”.