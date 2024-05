Franco Di Mare si è sposato due giorni prima di morire: chi è la moglie 33enne Giulia Berdini, lavorava in Rai

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il giornalista Franco Di Mare si era sposato due giorni prima della sua morte con Giulia Berdini, una donna di 33 anni originaria di Roma e sua compagna da 8 anni. Una relazione iniziata in Rai, dove la moglie si occupava di ristorazione, ma che non era mai finita sotto i riflettori. Le nozze celebrate pochi giorni fa sono le seconde per Franco Di Mare, essendo stato sposato in precedenza con Alessandra, con cui aveva adottato Stella, una neonata bosniaca.

Il matrimonio di Franco Di Mare con Giulia Berdini prima di morire

Franco Di Mare ha vissuto gli ultimi 8 anni della sua vita con Giulia Berdini, una 33enne romana impegnata professionalmente nel settore ristorazione e appassionata di moda.

Soltanto due giorni prima della morte, il 15 maggio, il giornalista ha deciso di convolare a nozze con lei. Berdini non ha figli e vive insieme a un cane, Lilli.

Chi è Giulia Berdini, la nuova moglie di Franco Di Mare

Sul suo profilo Instagram, Giulia Berdini può vantare la bellezza di 40mila follower, pur non essendo un personaggio dello spettacolo. Con loro la 33enne romana ama condividere la passione per la moda, che tuttavia non è legata alla sua vita professionale.

Ad ogni modo la relazione con Franco Di Mare, sebbene di lunga durata, non è mai stata al centro dell’attenzione mediatica, se non proprio in occasione del matrimonio.

Piuttosto riservata, Giulia Berdini infatti non ha mai rilasciato interviste a proposito del rapporto con il giornalista.

I due si erano conosciuti in Rai, presso gli studi di Saxa Rubra a Roma. Proprio lì Giulia Berdini lavorava come responsabile del catering al bar, e ha avuto modo di conoscere e apprezzare la compagnia di Franco Di Mare.

Cosa diceva Franco Di Mare di Giulia Berdini

Morto a 68 anni dopo aver contratto un mesotelioma, Franco Di Mare ha manifestato la sua felicità per il matrimonio con Giulia Berdini, descritta come una “fonte di allegria” nella sua vita.

Di Mare parlava di lei come “la donna che ha avuto la forza di sopportarmi, perfino quando non mi sopportavo neppure io”, ha riportato Il Messaggero.

“Mi ha contagiato con il suo sguardo allegro sulla vita” aggiungeva l’ex direttore del Tg3, al quale non importava della differenza d’età. “Il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce”, aveva commentato il gran giorno.