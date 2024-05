La morte di Franco di Mare suscita un'ondata di commozione: il cordoglio dei vip per il giornalista scomparso

Franco Di Mare è morto a Roma all’età di 68 anni nel pomeriggio di venerdì 17 maggio. Il giornalista si è spento dopo essere stato colpito da un mesotelioma pleurico, un aggressivo tumore ai polmoni dovuto all’amianto. In breve i social e i programmi televisivi si sono riempiti di messaggi di cordoglio per lo storico giornalista Rai.

Vip e colleghi ricordano Franco Di Mare

“Sapevo come tutti che sarebbe potuto succedere a breve, ma poi ogni volta che una cosa così accade ci si sorprende e non si è mai pronti. Ci ha lasciato una grande lezione Franco in quella intervista a Che tempo che fa. è stato molto importante quello che ha detto e quello che ci siamo detti prima, sono cose che rimarranno dentro di me a lungo. Un gran dolore”. Così ha detto Fabio Fazio in un video postato su X.

Questo il messaggio di Sigfrido Ranucci, colonna di Report: “Addio Franco. Giornalista inviato e direttore libero! Grazie per avermi onorato della tua fiducia”.

Fonte foto: IPA

Franco Di Mare negli studi di Uno Mattina in una foto dell’ottobre 2018.

Da Antonella Clerici è arrivato un semplice “Ciao Franco”.

Myrta Merlino ha dato l’annuncio della morte di Franco Di Mare in diretta a Pomeriggio 5: “Mi tocca darvi una terribile notizia, è morto Franco Di Mare. Per me è stato un amico, lo conoscevo da tantissimo tempo, è stato un grande inviato di guerra ha avuto un ultimo periodo difficilissimo, ci avevo parlato ultimamente . Faccio un po’ fatica, abbraccio tutte le persone che lo hanno amato è un momento terribile”.

Massimo Giannini affida a X il suo dolore: “Ciao, amico coraggioso e generoso, giornalista gentiluomo di una Rai che non esiste più”.

Alberto Matano ha salutato Franco Di Mare, ucciso da un mesotelioma pleurico, a La Vita in diretta: “Quando poche ore fa si è diffusa questa informazione di un aggravamento, io ho davvero sperato con alcuni dei pochi a cui l’ho detto che fosse non reale, invece vi devo dire con immenso dolore che è mancato il nostro amato Franco Di Mare. Non posso che abbracciare Giulia, ho visto nascere il loro amore otto anni fa a Saxa Rubra, una donna che lo ha davvero amato come lui ha amato lei, si erano sposati due giorni fa”.

Un commosso messaggio di cordoglio è arrivato anche dalla redazione del Tg1: “Il #Tg1 piange la scomparsa di #FrancoDiMare, un grande amico e un grande collega, professionista impeccabile e coraggioso sia nelle vesti di inviato di guerra prima sia poi in quelle di conduttore e direttore di rete. Tutta la redazione si stringe con affetto alla famiglia”.

Questo il messaggio di Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai: “Sono commosso e conservo nel mio cuore il dolce, faticoso colloquio telefonico avvenuto il giorno successivo alla sua denuncia. Purtroppo non potrò incontrarlo, come ci eravamo ripromessi, ma sarò vicino alla famiglia e in questo doloroso momento prego con loro”.

“Addio Franco, carissimo amico mio. Sarà impossibile dimenticarti. Sarai per sempre nei nostri cuori”, scrive Antonello Perillo, vice direttore nazionale Tgr Rai.

“Passione. Competenza. Grande umanità. Tutto in una sola firma. #francodimare Ciao Franco, continua a combattere da lassù”. Questo il messaggio di Unirai, neonato sindacato di destra dei giornalisti Rai.

Gabriele Parpiglia ricorda la recente polemica che ha visto protagonista Franco Di Mare e la dirigenza Rai: “Grandissimo dispiacere. Adesso chi per potere ha abusato del suo potere, senza rispondere a una telefonata, umiliando e mortificando, non avrà tempo nemmeno di piangere ma potrà continuare a vivere dentro al suo potere che passerà. I sensi di colpa invece no. Quelli resteranno per sempre.

Il cordoglio dell’Osservatorio nazionale amianto

Anche Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio nazionale amianto, ha voluto salutare Franco Di Mare: “L’Italia perde una delle figure più autorevoli del giornalismo e della cultura. Siamo vicini alla moglie, alla figlia, e a tutti i famigliari. Come osservatorio porteremo avanti la sua battaglia contro il killer silenzioso che continua a seminare migliaia e migliaia di vittime nel nostro paese”.

L’addio di Vigili del Fuoco e Polizia di Stato

“Ci ha lasciato un amico, #FrancoDiMare, sempre vicino ai #vigilidelfuoco per raccontare sul campo le emergenze. Lo ricordiamo ad Amatrice dopo il terremoto, in ultimo nello speciale per i 40 anni di Vermicino. Siamo vicini alla famiglia. Ciao Franco!”. Questo il messaggio postato su X dai Vigili del Fuoco.

“Ci lascia un amico, Franco Di Mare Giornalista e conduttore TV ha raccontato per anni scorci di vita segnati da difficoltà e riscatto, come nel 2013 quando presentò il #calendarioPolizia realizzato con i ragazzi dell’Istituto penale minorile di Nisida. Fai buon viaggio Franco!”. Questo il messaggio social della Polizia di Stato.