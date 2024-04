Franco Di Mare ha un mesotelioma dovuto all'amianto, quali sono i sintomi di questo tumore e come si cura

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 2000 nuovi casi di mesotelioma pleurico, tumore che ha colpito anche il giornalista Franco Di Mare, come da lui recentemente rivelato. L’ex inviato della Rai ha spiegato di aver respirato particelle di amianto quando si trovava nei Balcani, tra esplosioni e proiettili all’uranio impoverito. In 9 pazienti su 10, infatti, il cancro – che nelle fasi iniziali non dà sintomi – è dovuto all’esposizione di questo materiale.

Cos’è il mesotelioma

Il mesotelioma è un tumore che nasce dalle cellule del mesotelio, una membrana fibrosa che riveste vari organi e strutture tra cui i polmoni e la parte interna della gabbia toracica (pleura), il cuore (pericardio), l’intestino (peritoneo) e i testicoli.

Come spiegato dal Corriere della Sera, nonostante l’impiego di amianto sia vietato in Italia dal 1992, il picco di incidenza non è ancora arrivato nel nostro Paese. Questo perché il periodo di latenza tra il contatto con i fattori di rischio e la comparsa della malattia va dai 20 ai 40 anni.

Un fermo immagine di Franco Di Mare con un respiratore automatico durante la trasmissione condotta da Fabio Fazio "Che tempo che fa" (canale NOVE)

Le persone più esposte al rischio di ammalarsi sono gli ex lavoratori di stabilimenti che producevano o trattavano questo materiale.

I sintomi

Sfortunatamente, nelle fasi iniziali il cancro non dà segnali evidenti della sua presenza.

I primi sintomi sono in genere dolore toracico, difficoltà respiratoria e tosse. Tra i più frequenti c’è la formazione di liquido pleurico nel torace.

La cura

Fino a pochi anni fa la possibilità di sopravvivenza media per i malati di mesotelioma era inferiore a un anno.

L’arrivo dell’immunoterapia, che appare più efficace della chemioterapia, ha cambiato le cose. Lo dimostrerebbe uno studio pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet l’anno scorso: gli esiti dimostrano l’efficacia di una nuova opzione terapeutica in caso di neoplasia non operabile o metastatica.

Secondo i risultati della ricerca, l’immunoterapia con pembrolizumab insieme a chemioterapia con platino e pemetrexed ha migliorato significativamente la sopravvivenza globale, con una riduzione del rischio di decesso del 21%.

L’annuncio di Franco Di Mare

Franco Di Mare, ex direttore di Rai Tre ed ex conduttore di svariati programmi tv, ha comunicato pubblicamente di essere stato colpito da un mesotelioma attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Ho un tumore che non lascia scampo – ha spiegato Di Mare -. Mi resta poco da vivere, quanto non lo so. Però non mollo. Confido nella ricerca”.

Il giornalista al momento si sta curando ed è costretto a respirare grazie a un diffusore di ossigeno: “Lui ora è il mio polmone. Prima mi aiutava soltanto di notte. Da una decina di giorni invece non posso più staccarmi. Sono legato come gli astronauti. A guardarlo bene assomiglia a R2-D2, il robottino di Guerre Stellari”.